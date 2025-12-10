Lando Norris alcanza un patrimonio tan grande como el de algunas financieras y gigantes de alimentos en Colombia

La temporada 2025 de la Fórmula 1 cerró con una transformación económica que tuvo a Lando Norris como protagonista central. Su primer título mundial no solo representó un logro deportivo, sino un salto financiero que reacomoda el mapa de valor en la categoría.
El piloto británico cerró el año con ingresos superiores a los US$57 millones, impulsados por su sueldo, bonificaciones por victorias y el premio adicional de US$10 millones pactado por coronarse campeón. Con este resultado, su patrimonio estimado superó por primera vez la barrera de los US$100 millones en ingresos acumulados desde su debut en 2019.
El impacto del título llegó en una temporada que reunió casi 6,5 millones de espectadores en los circuitos del calendario. Este volumen no solo consolidó a la F1 como el espectáculo automovilístico más visto del mundo, sino que también reforzó el peso comercial de sus figuras.
Ese impulso económico también se vio reflejado en la estructura corporativa de McLaren. Según Forbes, la escudería multiplicó por seis su valoración desde 2020. El equipo pasó de costar US$750 millones de dólares a US$4.500 millones en 2025.
Esta revalorización del 500 % fue resultado de rendimiento deportivo sostenido, acuerdos comerciales de alto rango y el efecto generacional creado por Norris y su compañero Oscar Piastri.
El valor deportivo convertido en patrimonio: ¿Cómo crece la marca Norris?
El título de Lando Norris activó un conjunto de reconocimientos que aumentan su proyección comercial. Aunque la FIA no entrega dinero directamente a los pilotos, el británico aseguró una de las copas más simbólicas del deporte. El trofeo pesa 5,5 kilogramos, está fabricado en plata de ley y recubierto en oro, y lleva inscritas las firmas de todos los campeones desde 1950.
Este objeto solo permanece un año en el equipo campeón y debe devolverse a la organización para la temporada siguiente. Si el piloto desea conservar una réplica, debe adquirirla con sus propios recursos, una práctica habitual entre los grandes campeones.
El reconocimiento también le otorga el derecho exclusivo de usar el número 1 en su coche en 2026. Se trata de un símbolo reservado únicamente para el campeón vigente y que ha sido utilizado por figuras como Michael Schumacher y Max Verstappen. La elección final depende del piloto, aunque algunos optaron por mantener su dorsal personal, como ocurrió con Lewis Hamilton.
En términos económicos, Lando Norris aseguró un paquete de ingresos que refleja su consolidación en la élite. Su salario base rondó los US$20 millones. Con ese monto, sus ingresos totales de 2025 alcanzaron cerca de US$30 millones adicionales.
Así, su patrimonio acumulado, sumando contratos anteriores, acuerdos comerciales y su desempeño récord de esta temporada, lo proyecta como uno de los deportistas británicos con mayor crecimiento patrimonial en el último lustro.
Para comprender mejor esta cifra, cabe destacar que el patrimonio de más de US$100 millones que hoy acumula Lando Norris es equivalente al de empresas colombianas con capitales cercanos a los $400.000 millones, ubicadas entre los puestos 100 y 500 del ranking empresarial. En ese rango están cooperativas financieras como Confiar, con cerca de $376.000 millones, y compañías de consumo como Colgate-Palmolive Colombia, que registra $370.811 millones.
Además, esta equivalencia muestra que la riqueza personal de Norris ya se compara con la estructura patrimonial de empresas medianas consolidadas en sectores como financiero, alimentos y manufactura. Se trata del mismo nivel de capital que manejan firmas que operan en todo el país y que forman parte del núcleo empresarial colombiano fuera del grupo de gigantes como Alpina.
McLaren y el efecto campeón: Un equipo que multiplica su valor
El ascenso de Lando Norris coincidió con el mejor ciclo financiero de McLaren en dos décadas. El equipo logró posicionarse por encima incluso de varias franquicias históricas de la NFL y la NBA en términos de valoración.
Este fenómeno se explica por rendimiento deportivo, mercados emergentes como Estados Unidos, donde la F1 alcanzó un promedio récord de 1,3 millones de espectadores por emisión televisiva.
El título de Lando Norris fortalece aún más esta dinámica para 2026. El piloto se convierte en uno de los activos con mayor retorno potencial de la categoría y en una pieza central de la marca McLaren en su nuevo ciclo competitivo.