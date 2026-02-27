Lanús gritó campeón en el Maracaná con un presupuesto igual al que Flamengo usó para pagar un solo jugador

El Club Atlético Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer a Flamengo en el Estadio Maracaná con un marcador global de 4-2. El equipo argentino, que llegó al torneo como ganador de la Copa Sudamericana, derrotó al campeón de la Copa Libertadores tras imponerse 1-0 en el partido de ida y sellar un histórico 3-2 en la vuelta bajo la lluvia de Río de Janeiro.
Con este resultado, el ‘Granate’ se convirtió en el segundo club argentino en la historia en dar la vuelta olímpica en el mítico escenario brasileño frente a un equipo local, un hito que hasta ahora solo ostentaba Independiente de Avellaneda.
La consagración de Lanús representa un quiebre en la lógica financiera del fútbol sudamericano. El plantel profesional de Flamengo está valorado actualmente en 223,7 millones de euros, mientras que la nómina completa de Lanús suma apenas 43,2 millones de euros. Esta diferencia implica que el equipo argentino vale apenas el 19,3 % de lo que cuesta el gigante de Brasil. En términos de mercado, Flamengo podría comprar cinco veces la plantilla de Lanús y aún le sobraría capital para contratar refuerzos adicionales.
La hazaña histórica de Lanús se traduce también en ingresos directos para sus finanzas. Por obtener el título, el club recibirá US$1,8 millones por parte de la Conmebol, cifra que iguala el premio otorgado en la edición 2025. Este monto es fundamental para la economía de un club de barrio que sostiene un modelo de gestión austero, basado en la formación de jugadores y compras estratégicas, contrastando con el modelo de súper inversión del equipo de Río de Janeiro.
La brecha del mercado: Lucas Paquetá vs. el plantel de Lanús
El análisis económico de la final arroja datos contundentes sobre la disparidad de recursos. Una de las comparaciones más impactantes es que el fichaje de Lucas Paquetá costó cerca de 42 millones de euros al Flamengo, una cifra que equivale prácticamente al valor de mercado de los 28 jugadores que integran el primer equipo de Lanús.
Es decir que una sola contratación en el mercado de pases del club brasileño representa el capital humano total con el que el equipo argentino logró la hazaña en el Maracaná.
El jugador mejor cotizado de Lanús es Marcelino Moreno, con un valor de 5 millones de euros. En la vereda opuesta, Flamengo cuenta con figuras como Pedro, Gioargian De Arrascaeta o Jorge Carrascal, cuyos valores individuales multiplican varias veces al del referente granate.
A pesar de que la billetera del mengão es un 417 % superior a la de su rival, la definición se resolvió en la prórroga con los goles de José María Canale y Dylan Aquino, demostrando que el presupuesto no influyó para nada en el campo.
Además, mientras Flamengo firmó recientemente el contrato de patrocinio más alto de toda Sudamérica para alimentar su maquinaria de fichajes, Lanús sigue operando como un club de socios de una ciudad de 450.000 habitantes. La victoria del equipo argentino es la prueba estadística de que, en series de eliminación directa, el orden táctico y la efectividad pueden anular una diferencia de más de 180 millones de euros en valoración de mercado.
Con este título, Lanús no solo eleva su prestigio internacional, sino que asegura una rentabilidad alta respecto a su inversión. El premio de US$1,8 millones representa un retorno significativo para una institución que no depende de grandes inyecciones de capital externo.
Recomendado: Barranquilla estaría a un paso de ser la sede de la gran final de la Copa Sudamericana 2026
La Recopa 2026 quedará en los libros como el torneo donde el 19 % del valor de mercado fue suficiente para conquistar el estadio más importante del continente y derrotar a la plantilla más cara de la región.