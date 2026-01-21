Colombia es uno de los países de la región con mayor recepción de remesas. Según datos del Banco de la República, entre enero y noviembre de 2025, ingresaron al país más de US$11.920 millones en remesas, lo que mostró un crecimiento de 10,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En ese contexto, y considerando la importancia que tienen estos recursos para algunos hogares y para la economía del país, el Grupo Cibest lanzó una nueva alternativa orientada a optimizar la recepción de recursos enviados desde el exterior. ¿Lo mejor? Funciona a través de WhatsApp.
Zaswin nace como una solución digital que busca facilitar la forma en que los colombianos reciben dinero. Esta herramienta permite enviar montos desde EE. UU. hacia cuentas Bancolombia y depósitos Nequi por medio de la aplicación de mensajería.
¿Cómo funciona Zaswin?
Para poder utilizar esta herramienta, el usuario debe agregar a sus contactos el número del asistente virtual de Zaswin (+57 302 357 5549). Para evitar errores, verifique que el contacto corresponda al número oficial de cuenta verificada.
A continuación, deberá escribir a Zaswin desde su WhatsApp y aceptar los términos y condiciones. Tenga en cuenta que el número de la persona que envía la plata debe tener el indicativo +1 y el código país (EE. UU.). Además, el pago debe hacerse desde una tarjeta débito emitida por un banco estadounidense.
Una vez verificado este paso, el usuario tendrá que ingresar los datos del envío, indicando:
- El monto (puede cotizarse en peso colombiano o dólar estadounidense).
- El nombre completo del destinatario de la remesa en Colombia.
- Su número de cuenta de Bancolombia o depósito Nequi.
Zaswin enviará en el mismo chat de WhatsApp un enlace de Viamericas para
completar la transacción. Recuerde que el aplicativo no solicita datos de las tarjetas en el chat y que estos no se guardan por seguridad.
En cuanto a los tiempos, la ventana de recepción es de máximo una hora.
