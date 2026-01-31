Recientemente se presentaron los ganadores de la versión 2025 del reconocimiento GEMA (Gestión y Estrategia de Mercadeo del Año), realizado por P&M.
“Más que un galardón es una radiografía del impacto, la coherencia y la capacidad de una organización para mover a su industria”, afirmaron desde la firma realizadora del premio.
Bancolombia, Koaj, Yanbal, KFC, Rappi, D1, Yamaha, Today, LG Electronics estuvieron este año entre las firmas que consolidaron las estrategias más auténticas e innovadoras para posicionarse en el referente de los consumidores.
“Nuestra estrategia ha estado muy ligada a las tendencias. Hemos evaluado las tendencias macro, hemos evaluado las tendencias micro, pero sobre todo hemos detectado una tendencia y es que el consumidor está buscando cada vez. Y cuando ejecutamos bien todos nuestros planes de marketing logramos un buen desempeño en 2025 que queremos replicar en 2026”, afirmó Daniel Vera, gerente regional de mercadeo de KFC.
Otro de los ejemplos destacados fue el de Rappi Ads, empresa que, de acuerdo con Sebastián Jaramillo, director de la línea en Colombia, ha sido un trabajo constante en escuchar a la gente.
“Hemos descubierto que es un activo muy importante a partir del cual hemos logrado identificar las necesidades, barreras y motivadores reales de todos nuestros usuarios y cada trabajo que realizamos tiene entonces la facilidad de hacer sentir bien a cada uno de ellos. Las personas no van a recordar lo que les decimos”, afirmó.
Del lado del consumo masivo, una de las estrategias que destacó en la nueva edición de GEMA fue la desarrollada por condones Today en 2025.
“La estrategia de Haleon está centrada en el consumidor. Lo que queremos es desarrollar relaciones poderosas, que nuestros consumidores entiendan cómo funcionan nuestras marcas y a partir de ese conocimiento saber cómo podemos dar un producto con mayor humanidad”, relató a su turno Antonio Hernández, general manager de Haleon, empresa que tiene la marca Today.
Finalmente, hay que mencionar que el reconocimiento GEMA se entrega desde el año 2018 esta firma lidera un programa que destaca a las compañías que, a través de su gestión de estrategia de mercadeo, dinamizan el mercado, propician el crecimiento de la cadena de servicios de mercadeo, contribuyen al desarrollo de país, son modelo a seguir y sirven de inspiración para otras organizaciones.