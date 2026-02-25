Las empresas que más escalaron en el ranking ESG de Merco 2025

La edición 2025 del monitor de Responsabilidad ESG de Merco evidenció algo más que estabilidad en los primeros lugares: mostró una recomposición en varias posiciones clave del ranking. Empresas de distintos sectores lograron avances significativos frente al año anterior, con saltos que en algunos casos superaron las diez posiciones.
Entre las compañías que más avanzaron en el ranking se destaca Procafecol, comercializadora de la marca Juan Valdez. La firma ascendió 15 posiciones, al pasar del puesto 24 al noveno lugar e ingresar al ‘top’ 10.
El ranking también dejó movimientos relevantes fuera del ‘top’ 10. Latam protagonizó uno de los mayores ascensos al pasar del puesto 62 en 2024 al 29 en 2025, un avance de 33 posiciones.
En la misma línea, Nu Colombia subió 22 casillas, al escalar del lugar 53 al 31, mientras que Grupo Aval mejoró 20 puestos y se ubicó en la posición 51, desde el 71 del año anterior.
Falabella también registró un avance significativo, al subir 22 posiciones y pasar del puesto 81 al 59. Por su parte, Keralty / Organización Sanitas ascendió 17 lugares, al moverse del 85 en 2024 al 68 en la medición más reciente, consolidando así una mejor ubicación dentro del escalafón.
También vale la pena destacar que, por primera vez, ingresaron al ranking 100 de Merco Responsabilidad ESG la Universidad EIA en el puesto 83; Jerónimo Martins/Tiendas ARA en el lugar 87; Valorem en el puesto 97; Clínica Universidad de la Sabana en el puesto 98 y, en la posición 100, Mondelēz International.