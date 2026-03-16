Protección presenta los hallazgos de una investigación que confirma un desafío estructural para el país, identificando que en Colombia, las mujeres ganan en promedio $1,2 millones menos que los hombres, una diferencia de 20 %, y ahorran cerca de 13 % menos para su ahorro complementario pensional.
El estudio, realizado por Fedesarrollo para Protección con el apoyo de SURA Asset Management y BID Invest, analizó la dinámica del mercado laboral femenino y el comportamiento del ahorro voluntario a largo plazo, evidenciando que esta desigualdad limita de manera directa el bienestar financiero futuro de millones de mujeres. Aunque las mujeres demuestran mayor interés y participación en comportamientos financieros responsables, siguen enfrentando brechas significativas en ingresos, estabilidad laboral y capacidad de acumulación de capital para la vejez.
En las soluciones de ahorro voluntario administradas por Protección, esa brecha también es visible, el monto promedio de ahorro acumulado por las mujeres del segmento de Grandes Empleadores es 12,6 % menor que el de los hombres. La diferencia se acentúa entre mujeres jóvenes: aunque participan más, logran acumular menos ahorro.
Otro hallazgo relevante muestra el impacto de la condición laboral, ya que una mujer independiente acumula en promedio 3,3 veces menos que una mujer empleada formalmente, lo que representa una diferencia cercana a los $9 millones. La informalidad sigue siendo un factor determinante para la autonomía económica femenina.
A nivel país, los desafíos son aún mayores. Aunque en Colombia hay más mujeres, 26 millones frente a 25 millones de hombres, solo el 35 % está ocupada, frente al 53 % de los hombres. En edad de pensión, solo el 20 % de las mujeres alcanza el sueño de pensionarse y, cuando lo logra, recibe una mesada 16% menor que la de los hombres.
“Las cifras muestran un reto estructural, pero también una oportunidad concreta para cerrar la brecha entre hombres y mujeres. Si queremos transformar esta realidad, debemos promover educación financiera desde etapas tempranas, facilitar el acceso a soluciones de ahorro y acompañar los ciclos laborales de las mujeres con herramientas que fortalezcan su autonomía económica”, afirmó Cristina Restrepo, vicepresidente de Talento Humano, Sostenibilidad y Comunicaciones de Protección
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Más participación, menor acumulación
El estudio revela una paradoja en la que las mujeres muestran mayor disposición al ahorro de largo plazo, especialmente en ingresos medios y altos, motivadas por el deseo de asegurar bienestar en la vejez y complementar su pensión obligatoria. Sin embargo, esa mayor participación no se traduce en mayores montos acumulados.
En el caso de mujeres con ingresos entre 7 y 17 salarios mínimos, es decir, mujeres con alta capacidad de ahorro, menos del 40 % cuenta hoy con un producto de ahorro voluntario y complemento pensional. Entre las más jóvenes, el reto es aún mayor. En la Generación Z, menos del 5 % ahorra para el largo plazo, frente a un promedio cercano al 17 % en otras generaciones.
Desde Fedesarrollo, Ximena Cadena, Subdirectora de Fedesarrollo, señaló: “El estudio confirma que existe una alta disposición al ahorro previsional entre mujeres de ingresos medios y altos, especialmente en segmentos jóvenes. Sin embargo, la menor acumulación de capital y la baja penetración de productos de ahorro voluntario evidencian la necesidad de estrategias focalizadas que faciliten el acceso, fortalezcan la formalidad laboral y acompañen decisiones financieras de largo plazo”.
+Protección: una solución para cerrar brechas
Frente a este panorama, Protección destaca que cerrar las brechas de género también exige diseñar soluciones que respondan a la realidad de las mujeres. En ese camino, +Protección se consolida como una alternativa de ahorro voluntario creada para enfrentar los desafíos del sistema actual y promover una mayor inclusión financiera.
Los resultados muestran que cuando las soluciones se diseñan con enfoque en el cierre de brechas, sí generan impacto. En +Protección, el 52% de quienes participan son mujeres, frente al 48% de hombres, y ellas registran mayores niveles de ahorro promedio dentro de esta solución. Este comportamiento evidencia que, cuando existen herramientas más simples, cercanas y pensadas para sus necesidades, las mujeres no solo participan más, sino que también logran mejores resultados en sus hábitos de ahorro.
“En Protección entendemos que cerrar la brecha entre hombres y mujeres requiere mucho más que visibilizar cifras, implica actuar. Por eso desarrollamos soluciones como +Protección, construidas a partir de la realidad laboral y financiera de las personas, e incorporando impulsos desde la economía del comportamiento que ayudan a mitigar sesgos y a generar hábitos sostenibles de ahorro”, comentó Cristina Restrepo.
Ante este escenario, Protección reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen la inclusión financiera femenina, fortalezcan la educación previsional y contribuyan de manera concreta al cierre de brechas estructurales entre hombres y mujeres en Colombia.