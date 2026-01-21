Las razones por las que fracasó la licitación del megaproyecto de la línea 2 del metro de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó los motivos por los cuales quedó desierta la licitación de la línea 2 del metro y anunció un nuevo cronograma para relanzar el proyecto.
La línea 2 —subterránea, con 11 estaciones y conexión con la primera línea en la calle 72 con avenida Caracas— fue concebida y estructurada durante la administración de Claudia López. En esa etapa se avanzó en la precalificación de proponentes: cuatro consorcios quedaron habilitados y la licitación se abrió formalmente.
No obstante, dos de los cuatro proponentes fueron retirados por conflictos de interés, tras una revisión que contó con el acompañamiento de la banca multilateral. El ajuste dejó en pie a solo dos interesados, un número pequeño, pero no menor para una obra de esta magnitud.
Durante el último año, el Distrito intentó sostener el proceso. Se respondieron más de 3.310 observaciones y se expidieron 10 adendas para ajustar los pliegos y despejar dudas técnicas, jurídicas y financieras. Aun así, el desenlace fue adverso.
Primero, el proponente chino anunció que no presentaría propuesta debido a los riesgos cambiarios. Luego, esta semana, el único oferente restante —un grupo español— comunicó que uno de los tres integrantes de su consorcio se retiró, lo que hacía inviable su participación. Con eso, la licitación quedó oficialmente desierta.
Lo que viene
Galán sostiene que el fracaso del proceso deja una base más sólida para volver a intentarlo. “Hoy tenemos pliegos más claros, con la mayoría de inquietudes resueltas y un marco jurídico más robusto”, afirmó el alcalde al anunciar el relanzamiento.
El nuevo calendario prevé abrir nuevamente la licitación en febrero, recibir propuestas en septiembre y adjudicar el contrato en el primer trimestre de 2027.
En el frente financiero, el Distrito insiste en que no hay marcha atrás. El convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional sigue vigente y solo puede terminarse de manera conjunta. A eso se suma el respaldo de la banca multilateral, con créditos ya comprometidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La pregunta es cómo se motivará a que participen para construir la segunda línea del metro de Bogotá. Galán recordó que, al inicio del proceso, cerca de 33 empresas manifestaron interés y confía en que un esquema más claro reactive ese apetito.
El alcalde espera llamar la atención de compañías de Asia, que tienen experiencia en metros, especialmente de Corea y Japón, para evitar que la próxima licitación vuelva a quedarse sin oferentes.
