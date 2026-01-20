Se cae licitación para megaproyecto de la línea 2 del metro de Bogotá por falta de propuestas; habrá nuevo intento

El proyecto del Metro de Bogotá sufrió un contratiempo relevante en su propósito de avanzar con la ampliación correspondiente a la Línea 2. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, anunció que la licitación para la construcción de este tramo fue declarada desierta, luego de que no se presentaran propuestas dentro del plazo establecido.
De acuerdo con lo informado por el mandatario, la fecha límite para la entrega de ofertas venció en la mañana del 20 de enero, sin que los consorcios que habían sido previamente precalificados radicaran propuestas formales.
“Debemos informar que no se recibieron propuestas por parte de los consorcios que estaban habilitados para participar en el proceso”, señaló el alcalde al explicar la situación.
No obstante, Galán aclaró que este resultado no implica la suspensión definitiva del proyecto ni un retroceso estructural en los planes de expansión del sistema férreo. Por el contrario, indicó que la administración distrital continuará con el desarrollo de la Línea 2 y adelantará una nueva licitación pública de carácter internacional, con el fin de garantizar la participación de empresas interesadas y dar continuidad a una obra considerada estratégica para la movilidad de la ciudad.
El mandatario señaló que la apertura de la licitación está prevista para el mes de febrero, tras confirmar que el Distrito cuenta con el respaldo de la banca multilateral a través de créditos ya estructurados y con un esquema de financiación definido.
Indicó que el proyecto presenta hoy un mayor nivel de madurez frente a etapas anteriores, con información más completa, criterios técnicos claros y un proceso administrativo que facilita la participación de un mayor número de interesados en el concurso. Estas condiciones, afirmó, fortalecen la transparencia y la competitividad del proceso licitatorio.
¿Cómo está pensando el tramo de la línea 2 del Metro de Bogotá?
En cuanto al trazado de la Línea 2 del Metro de Bogotá, se explicó que esta infraestructura tendrá una longitud aproximada de 15,5 kilómetros y contará con 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas. El recorrido permitirá articular sectores estratégicos de las localidades de Suba, Engativá, Chapinero y Barrios Unidos, iniciando en la Calle 72 con Avenida Caracas y extendiéndose hacia el occidente de la ciudad hasta el sector de Fontanar del Río, en Suba.
Las estaciones proyectadas se ubicarán en puntos clave como la Calle 72 con Avenida Caracas, la intersección con la Avenida NQS, la Carrera 68 y la Avenida Boyacá, así como en sectores como la Calle 71 con Carrera 80, la Avenida Ciudad de Cali con las calles 80 y 90, la Carrera 93, la ALO Sur a la altura de la Calle 129D, la ALO Norte en la Calle 139 y la Avenida Calle 145 con Carrera 141B.