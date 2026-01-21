Las tres localidades de Bogotá que más se valorizaron para 2026: así viene creciendo la capital

Bogotá continúa creciendo, no solo en extensión y construcción, sino también en valor. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), el avalúo catastral total de la ciudad para 2026 alcanzó los $945 billones, lo que representa una valorización del 2,9 % frente a 2025, cuando el valor se ubicó en $919 billones.
Detrás de esa cifra está una ciudad que sigue densificándose. En 2026, los predios bajo el régimen de propiedad horizontal representan el 69,8 % del inventario total, un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al año anterior. La tendencia confirma que el crecimiento urbano de Bogotá sigue concentrándose en edificios y conjuntos residenciales.
Hoy, el censo inmobiliario de la capital registra 2.965.917 predios y 312,9 millones de metros cuadrados construidos. Solo en el último año, el área edificada creció 1,9 %, lo que equivale a más de 5,95 millones de metros cuadrados nuevos.
Ese dinamismo también se refleja en el aumento del número de predios. En 2026 se sumaron 75.666 al inventario catastral. De ellos, el 76,3 % tiene uso residencial y se concentra principalmente en los estratos 2 (24 %), 3 (33 %) y 4 (24 %). El resto corresponde a actividades comerciales, oficinas, instituciones educativas y otros usos urbanos.
Para la directora de Catastro Bogotá, Olga Lucía López Morales, el comportamiento del mercado inmobiliario va más allá de las cifras. “Este comportamiento urbano es más que una cifra: refleja la importancia de contar con un catastro actualizado, que dispone información estratégica para planear, ordenar y proyectar a la capital del país”, señaló.
El crecimiento no ha sido homogéneo. Las localidades con mayores incrementos en área construida fueron Usme, Bosa y Los Mártires, mientras que en número de predios lideraron Los Mártires, Bosa y Fontibón, con aumentos del 6,18 %, 6,07 % y 5,38 %, respectivamente. Los Mártires fue, de hecho, la localidad con mayor crecimiento, al llegar a 45.850 predios, mientras que Sumapaz registró el menor aumento, con apenas 0,06 % frente a 2025.
En términos de valorización catastral, las mayores variaciones se concentraron en San Cristóbal, Bosa y Ciudad Bolívar, zonas donde el crecimiento urbano y la formalización de predios han tenido un mayor impacto.
Cómo se actualiza el catastro
El proceso de actualización del censo inmobiliario no es nuevo. Desde 1998, Catastro Bogotá inició la modernización de su información, y desde 2011 la actualización se realiza de manera anual. El ejercicio combina visitas técnicas presenciales, análisis de imágenes, estudios de mercado y mecanismos de colaboración ciudadana para ajustar tanto las características físicas de los predios como su valor.
Contar con un catastro actualizado permite tener una fotografía precisa de cómo evoluciona Bogotá: cuántos predios tiene, cómo se usan, cuánto se construye y hacia dónde se expande la ciudad. Hoy, esa fotografía muestra una capital que sigue creciendo en número, en área construida y en valor inmobiliario.