Latam Airlines Colombia inicia el 2026 fortaleciendo su apuesta por el mercado internacional, con un aumento en las frecuencias hacia Estados Unidos, la consolidación de nuevas rutas en el Caribe y mayores opciones de conexión global a través de su operación en Brasil.
La aerolínea anunció la ampliación de su oferta de vuelos desde Colombia, una estrategia que busca ofrecer a los pasajeros más alternativas de viaje, mayor flexibilidad y una red internacional más robusta, al tiempo que consolida al país como uno de los mercados clave dentro del Grupo.
“Estas iniciativas forman parte de una estrategia de Latam para seguir fortaleciendo su red internacional, apostando por Colombia como un mercado clave y por la consolidación de una oferta más atractiva para la demanda local. Para los pasajeros, esto se traduce en una red más amplia y conectada, con más alternativas de viaje”, explicó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
Las rutas con refuerzos
Uno de los principales anuncios es el incremento en la ruta Bogotá–Orlando, que pasará de siete a 14 frecuencias semanales, incorporando una segunda operación diaria. Este refuerzo no solo amplía la oferta directa hacia Estados Unidos, sino que también fortalece a Colombia como punto de conexión para pasajeros provenientes de mercados como Chile y Perú.
Asimismo, la ruta Bogotá–Curazao, inaugurada recientemente, se consolida como una operación permanente con tres frecuencias semanales, lo que amplía la presencia internacional de Latam en el Caribe y diversifica las opciones de viaje desde la capital del país.
Estas incorporaciones hacen parte de un proceso de optimización de la red del grupo en la región, que incluye ajustes operativos derivados de la implementación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto de Transferencia (TUUA) en Perú. Dichos cambios han permitido redistribuir capacidades y fortalecer hubs estratégicos, entre ellos el de Colombia.
A la expansión directa desde Bogotá se suman nuevas alternativas de conexión internacional vía Brasil. Y es que Latam Airlines Brasil incorporará tres nuevas rutas desde Sao Paulo hacia Ámsterdam, Bruselas y Ciudad del Cabo, las cuales comenzarán a operar entre marzo y julio de 2026. Gracias a estas nuevas operaciones, los pasajeros colombianos podrán acceder a Europa y África con tiempos de conexión de hasta cuatro horas desde Brasil.
“Con esta estrategia, Latam Airlines Colombia refuerza su propuesta de valor internacional al integrar su operación local a una red global más amplia y articulada, ampliando las oportunidades de viaje desde el país”, finalizó la empresa.