Latam Colombia reinicia oficialmente su operación a Caracas: así será la frecuencia

Latam Airlines Colombia reinició hoy su operación aérea entre Bogotá y Caracas. La aerolínea informó que operará inicialmente cuatro vuelos semanales —los lunes, miércoles, viernes y domingo— y a partir del 1 de abril incrementará su operación a un vuelo diario.
“Hoy no solo estamos retomando una ruta, estamos reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Venezuela. La operación diaria a partir de abril demuestra nuestra confianza en la recuperación del mercado y en el papel que cumple la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social de la región”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
Vuelos Colombia – Venezuela
Los vuelos ya se encuentran disponibles para la venta en todos los canales de Latam y por medio de agencias de viaje. Asimismo, los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la compañía a finales de 2025 podrán programarse en vuelos sin cobros adicionales.
Con esta reactivación, los pasajeros que viajen desde y hacia Caracas podrán conectarse vía Bogotá con la red doméstica de Latam en Colombia —que incluye 23 destinos— y con más de 140 destinos internacionales en Sudamérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía operados por las aerolíneas del Grupo Latam.
Conectividad del comercio regional
De manera complementaria a la operación de pasajeros, la compañía reinició la conectividad carguera hacia Caracas desde Brasil, ampliando las alternativas logísticas para el comercio entre Venezuela, la región y otros mercados internacionales.
Esta operación carguera representa un avance relevante en la facilitación de flujos comerciales y en el fortalecimiento de cadenas de suministro clave para distintos sectores productivos. La red de Latam Cargo permite conectar a Venezuela con mercados estratégicos de manera eficiente, confiable y con estándares internacionales.