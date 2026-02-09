Latam retomará vuelos entre Bogotá y Caracas desde el 23 de febrero: esta será la frecuencia

Latam Airlines Colombia reiniciará su operación aérea entre Bogotá y Caracas a partir del próximo 23 de febrero, con una oferta inicial de cuatro vuelos semanales, que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingos.
De acuerdo con la aerolínea, el plan contempla aumentar la frecuencia a siete vuelos semanales desde el 1 de abril, sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de Colombia y Venezuela, proceso que actualmente se encuentra en curso.
Los tiquetes para la ruta Bogotá–Caracas ya están disponibles en todos los canales de venta de Latam, así como en agencias de viaje. Además, los pasajeros que suspendieron sus planes de viaje con la compañía a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales.
Con la reactivación de esta operación, los viajeros desde y hacia Caracas podrán acceder, vía Bogotá, a la red de conectividad de Latam, que incluye 23 rutas dentro de Colombia y más de 140 destinos internacionales en Suramérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía, consolidando a la capital colombiana como un hub clave para la conexión de Venezuela con el resto del mundo.
“En Latam tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
La ejecutiva agregó que el Grupo Latam cuenta con la escala, la experiencia y las capacidades necesarias para asumir un rol estratégico en este proceso. “Estamos listos para trabajar de la mano con las autoridades de Colombia y Venezuela para seguir avanzando en nuevas oportunidades de crecimiento que beneficien a los pasajeros, al comercio y a la integración regional”, concluyó.