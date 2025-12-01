De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lenovo y Motorola están preparando un ecosistema de experiencias inmersivas e inteligentes que promete transformar la manera en que los aficionados viven el torneo, tanto dentro de los estadios como desde sus hogares.
Así lo explicó Augusto Rosa, gerente general de Lenovo Colombia, en entrevista con Valora Analitik, donde detalló cómo la tecnología será una protagonista más del evento deportivo.
Rosa aseguró que los usuarios podrán acceder a interacciones personalizadas, contenidos dinámicos y herramientas en tiempo real, gracias a la integración de dispositivos Lenovo y Motorola —como laptops ThinkPad, tabletas, smartphones y soluciones de infraestructura— que habilitarán una conexión más profunda con el campeonato.
De acuerdo con el directivo, no será necesario ser usuario de Lenovo o Motorola para acceder a las experiencias diseñadas para el Mundial. Los aficionados de cualquier marca podrán interactuar con las plataformas del evento; sin embargo, quienes utilicen dispositivos de ambas compañías tendrán funciones adicionales optimizadas y contenido personalizado que mejorará la experiencia.
Lenovo y Motorola se enfocan en que la interacción sea fluida y abierta, permitiendo que la tecnología complemente la emoción del deporte sin barreras de acceso.
Inteligencia artificial en las experiencias
Uno de los componentes centrales de la alianza tecnológica con la FIFA será la inteligencia artificial (IA). Según Rosa, los aficionados podrán aprovechar este componente a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y experiencias interactivas, disponibles tanto en los estadios como en los FIFA Fan Festivals.
Estas herramientas permitirán acceder a análisis avanzados de los partidos, estadísticas en tiempo real y contenidos ajustados a los intereses de cada usuario, con el fin de enriquecer la manera en que siguen los encuentros.
El gerente general de Lenovo Colombia destacó que estas innovaciones “se traducen en beneficios directos para el espectador común”, pues les permitirán tener una experiencia más cercana, interactiva e informada.
Los aficionados podrán comprender mejor lo que ocurre en la cancha, revisar datos en tiempo real y disfrutar de experiencias inmersivas dentro y fuera del estadio. “Cada momento del torneo será más emocionante y conectado con la pasión por el fútbol”, concluyó.
Con estas iniciativas, Lenovo y Motorola buscan consolidarse como aliados tecnológicos clave del Mundial 2026, ofreciendo herramientas que potencien la vivencia deportiva en un evento que promete ser el más conectado de la historia.