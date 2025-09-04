Lifemiles, Bancolombia y Visa renovaron su tarjeta de crédito para acumular millas y más beneficios

El programa de fidelización de Avianca, Lifemiles, Bancolombia y Visa renovaron su tarjeta de crédito Lifemiles Visa Signature, una opción que ofrece una combinación entre acumulación de millas, beneficios de viaje, experiencias exclusivas y ahorros en cada trayecto.
“Ampliar la oferta de valor para sus socios es una de las principales prioridades de Lifemiles, por eso cada vez fortalecemos más la oferta de redenciones de vuelos con millajes reducidos. Una muestra de ello es que en el mes de julio viajaron más de 4.800 socios al día redimiendo tiquetes con sus millas, lo que equivale a 26 aviones A320 llenos.”, explicó Jaime Manso, vicepresidente Senior de Loyalty & Lifemiles.
Esta tarjeta permite a los viajeros acumular millas con cada compra cotidiana y canjearlas posteriormente por tiquetes aéreos, noches de hotel, alquiler de vehículos, experiencias, compras en comercios aliados de Lifemiles e incluso servicios en plataformas digitales como Rappi o Uber.
Uno de los principales fuertes de este producto tiene un foco pensado en la redención de millas.
¿Cómo acumular?
- 2 millas por cada dólar en compras con Avianca.
- 2 millas por cada dólar en comercios aliados a Lifemiles
- 1.5 millas por dólar en compras internacionales.
- 1 milla por dólar en otros comercios.
- 7.500 millas de bono de bienvenida al facturar $7,5 millones en los primeros seis meses.
- Además, la tarjeta otorga 10.000 Lifemiles credits adicionales al alcanzar un gasto anual de $24 millones que pueden ser utilizados para redimir vuelos en Avianca y otras aerolíneas asociadas.
Los beneficios exclusivos
La nueva Lifemiles Visa Signature de Bancolombia ofrece varios beneficios, entre ellos:
- Avianca Credits por $200.000, que podrán utilizarse para canjearlos en tiquetes aéreos
- 2 ascensos a Business Class en vuelos en las Américas
- 1 selección de asiento premium en vuelos domésticos en Colombia
- 2 accesos a salas VIP de Avianca en Colombia
- 50 % de descuento en accesos adicionales a salas VIP
- Bono adicional de 10% más millas al volar con Avianca
- Bono anual de US$25 para utilizar en alquiler de noches de hoteles en la plataforma de Lifemiles Hotels
- Suscripción gratuita por dos meses al plan 1 de Lifemiles Plus
- Seguros y coberturas de viaje Visa para mayor tranquilidad en cada destino
- 10 % de descuento en las tiendas de aeropuerto Attenza Duty Free en Colombia.
Recomendado: Importante marca de hamburguesas ahora se podrá comprar en vuelos de Avianca
“En Visa creemos firmemente que las mejores experiencias se construyen de la mano de nuestros aliados. En 2016, lanzamos la primera tarjeta Bancolombia, Lifemiles, Visa, y trabajamos siempre por evolucionar y ofrecer a los viajeros colombianos una herramienta de pago digital con una oferta más robusta”, afirmó Adriana Cárdenas, gerente general para Visa en Colombia.