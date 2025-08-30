Con el fin de reactivar proyectos productivos golpeados por fenómenos climáticos, catástrofes naturales, caídas en ingresos y situaciones de orden público, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) del Ministerio de Agricultura, amplió los beneficios de la Línea Especial de Crédito de Reactivación Agropecuaria.
Según lo informado, la medida incluye de manera explícita a la cadena de la papa, que podrá acceder a esta herramienta financiera operada por Finagro a través del Banco Agrario y demás intermediarios financieros, con tasas fijas subsidiadas por el Gobierno nacional.
La línea está dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios con el propósito de mitigar los efectos de eventos climáticos adversos que han afectado sus cultivos. Los beneficiarios podrán financiar capital de trabajo, realizar inversiones o normalizar créditos en condiciones favorables.
Cobija a productores impactados por fenómenos como El Niño y La Niña, la catástrofe natural registrada en Paratebueno, Cundinamarca, así como a los sectores arrocero y papero, en particular a quienes sufrieron caídas severas y sostenidas en sus ingresos.
“Con esta ampliación no solo enfrentamos los retos del cambio climático mediante sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes, sino que también ofrecemos un alivio financiero a quienes han visto afectada su producción. Esto permitirá fortalecer los cultivos y contribuir a la seguridad alimentaria del país”, afirmó Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.
Condiciones de financiamiento
Entre las ventajas de esta línea destacan subsidios a la tasa de interés que pueden extenderse hasta tres años para capital de trabajo y hasta siete años para inversión.
“Con tasas desde el 3 % efectivo anual, buscamos que el crédito agropecuario sea una verdadera palanca de reactivación. Invitamos a los productores afectados a acudir a sus intermediarios financieros y preguntar por esta línea”, señaló Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro.
Por su parte, el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, subrayó que el objetivo de la entidad es capitalizar al sector agropecuario en coyunturas adversas. “Al hacerlo, contribuimos a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento social, económico y sostenible del campo colombiano”, indicó.
Para acceder al programa, los productores deberán estar inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o presentar una declaración juramentada que certifique la afectación ante su intermediario financiero.
El programa de Finagro estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar los recursos asignados por el Ministerio de Agricultura.