Llenar el álbum Panini del Mundial 2026 podría costar un mes de arriendo en Colombia

La preventa del álbum oficial Panini del Mundial 2026 ya comenzó en Colombia y con ella arrancó uno de los rituales más tradicionales del fútbol: llenar el álbum de láminas de la Copa del Mundo. Sin embargo, esta edición será la más grande en la historia del torneo y eso tiene un impacto directo en el bolsillo de los aficionados.
Con los precios anunciados para el mercado colombiano, completar la colección puede costar entre $1,3 millones y $1,8 millones, una cifra que en muchos casos equivale a pagar un mes completo de arriendo en varias ciudades del país.
El nuevo álbum corresponde al Mundial que organizará la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá. Ese torneo marcará un cambio histórico porque será el primero con 48 selecciones, 16 más que en las ediciones anteriores. Este aumento en el número de equipos obligó a ampliar el tamaño del álbum y el número de jugadores incluidos en la colección, lo que explica en gran parte el incremento en el costo de completarlo.
La edición de 2026 tendrá 112 páginas y un total de 980 láminas, lo que la convierte en la colección más grande publicada para un Mundial desde que Panini comenzó a producir estos álbumes en 1970. La edición anterior, correspondiente a Qatar 2022, tenía cerca de 670 figuritas. Esto significa que el número de láminas aumentó cerca de 46 %, lo que automáticamente eleva la cantidad de sobres que deben comprarse para completar la colección.
¿Cuáles sería los costos mínimos y máximos para llenar el álbum Panini?
En Colombia el precio oficial anunciado establece que cada sobre costará $5.000 e incluirá siete láminas. También se venderán cajas de 104 sobres por $520.000. El álbum tendrá dos versiones: una edición de pasta blanda por $14.900 y una versión de pasta dura por $49.900.
Si se divide el precio del sobre entre el número de láminas, cada figurita tiene un costo promedio cercano a $714, aunque ese cálculo solo funciona en teoría porque el sistema de distribución es completamente aleatorio.
El costo mínimo posible para llenar el álbum se calcula suponiendo que todas las láminas que aparezcan sean diferentes. En ese escenario perfecto, bastaría con comprar 140 sobres para reunir las 980 láminas necesarias. Con el precio actual de los sobres, el gasto sería cercano a $700.000, más el costo del álbum. Sin embargo, ese escenario prácticamente nunca ocurre porque el sistema de distribución está diseñado para que aparezcan láminas repetidas.
En la práctica, los coleccionistas terminan comprando muchos más sobres para poder completar la colección. Experiencias de ediciones anteriores muestran que lo más común es necesitar entre 250 y 300 sobres. Con esos volúmenes de compra, el gasto en sobres puede ubicarse entre $1,25 millones y $1,5 millones. Cuando se suma el precio del álbum y posibles compras de láminas faltantes, el costo total puede llegar fácilmente a entre $1,3 millones y $1,8 millones.
Completar el álbum puede costar lo mismo que un mes de arriendo en Colombia
El impacto de ese gasto se vuelve más claro cuando se compara con algunos costos básicos del país. En el mercado inmobiliario colombiano, el arriendo mensual de un apartamento en zonas urbanas suele ubicarse entre $1 millón y $2 millones, dependiendo de la ciudad, el tamaño del inmueble y la ubicación. Esto significa que llenar el álbum del Mundial 2026 puede costar prácticamente lo mismo que pagar un mes completo de arriendo en muchas ciudades intermedias del país.
En ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali, el valor necesario para completar la colección también puede representar una parte importante del gasto mensual en vivienda. En términos simples, el dinero que un aficionado destina a reunir las 980 láminas puede ser equivalente al presupuesto que muchos hogares utilizan para cubrir el arriendo de su apartamento durante todo un mes.
La comparación también puede hacerse con el gasto en alimentación. Datos de encuestas de gasto de los hogares elaboradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que el mercado mensual para dos personas suele ubicarse entre $800.000 y $1,2 millones. En ese contexto, completar el álbum puede representar entre uno y casi dos mercados completos para un hogar pequeño.
El aumento en el tamaño de la colección explica buena parte del incremento en el gasto. El salto de 670 láminas en el Mundial de Qatar 2022 a 980 en la edición de 2026 significa que los coleccionistas deberán conseguir más de 300 láminas adicionales frente al torneo anterior. Ese cambio convierte a esta edición en la más grande publicada en la historia de los álbumes del Mundial.
Además de las láminas tradicionales de equipos y jugadores, el álbum incluirá “monas” especiales con versiones en categorías bronce, plata y oro. Estas láminas aparecen con menor frecuencia dentro de los sobres y suelen convertirse en piezas más buscadas por los coleccionistas. En ediciones anteriores, algunas láminas especiales han llegado a venderse por valores significativamente más altos en el mercado entre aficionados.
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Los coleccionistas experimentados suelen aplicar varias estrategias para reducir el costo final. La más común es intercambiar láminas repetidas con otras personas. También es frecuente comprar cajas completas de sobres entre varios amigos para aumentar la variedad inicial. Otra opción es comprar directamente las láminas faltantes cuando Panini habilita el servicio de pedidos individuales al final de la colección.