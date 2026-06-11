Esto es lo que tendrá en cuenta el Banco de la República para su próxima decisión de tasas de interés

A cierre de este mes, el Banco de la República tomará una nueva decisión sobre las tasas de interés en Colombia. El mercado da por descontado un nuevo incremento.
Lo anterior, a pesar de que la Junta de mayo decidió, unánimemente, que la política monetaria quedara intacta en el 11,25 %, postura que los analistas locales asociaron más a una decisión política.
Con los recientes datos de inflación, y sin ver escenarios claros de menores presiones, las tasas de interés en Colombia podrían volver a experimentar un ajuste de 25 puntos básicos, dicen los recientes pronósticos.
De darse esa proyección, el indicador aterrizaría en el 11,50 % y seguiría su senda al alza hasta superar el 12 %, que es la proyección que mantiene el mercado sobre lo que pase con las decisiones del Banco de la República hasta cierre de este año.
Proyecciones para las tasas de interés en Colombia
Entre algunas de las causas más importantes, además de una inflación que sigue subiendo, las expectativas del mercado mantienen la perspectiva de que los precios van a seguir aumentando, siendo los alimentos y los servicios públicos algunos de los productos de mayor consumo que podrían verse más afectados.
A esto se suma que el precio del petróleo seguirá alto durante la segunda mitad del año, toda vez que no ha habido avances considerables para terminar con el conflicto en Medio Oriente.
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Finalmente, las tasas de interés en Colombia siguen de cerca lo que pueda pasar con el coletazo del Fenómeno de El Niño. Autoridades locales ya señalan que precios de la carne, leche, electricidad y el mismo acueducto, verán ajustes al alza.