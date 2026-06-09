Tasas de interés en Colombia: ¿volverán a subir en junio?

De acuerdo con el calendario del Banco de la República, a finales de junio la Junta Directiva volverá a reunirse para tomar decisiones sobre las tasas de interés en Colombia.
Los analistas del mercado mantienen cierta incertidumbre por lo ocurrido en la reunión de abril, cuando todos los codirectores acordaron mantener intactas las tasas de política monetaria.
Sin embargo, las expectativas para junio parecerían ser distintas: las tasas de interés en Colombia podrían volver a subir, dado que el país enfrenta un escenario de aceleración de la inflación por cuenta de factores externos.
La presión sobre los precios de los alimentos, así como el encarecimiento del petróleo, llevarían a que Colombia registre de nuevo un aumento de tasas, difícil de evitar.
¿En cuánto van a terminar las tasas de interés en Colombia este año?
Según la más reciente encuesta de opinión financiera, elaborada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, las tasas de interés tendrían un ajuste de 25 puntos básicos, con lo que el indicador llegaría al 11,75 %, a la espera de lo que pueda ocurrir en la relación entre una parte de la Junta y el gobierno del presidente Petro.
También hay que tener en cuenta que se mantiene el choque entre el emisor y el Gobierno por la decisión del Banco de la República de no bajar las tasas de interés. Desde la perspectiva del Ejecutivo, existe margen para reducir esa restricción, en un contexto en el que la inflación continúa baja.
En ese contexto, el Banco señala que una inflación superior al 5 % representa un dato riesgoso para la economía local, mientras que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha propuesto revisar la posibilidad de ampliar la meta del IPC.
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De momento, se estima que las tasas de interés en Colombia cerrarían 2026 en 12,25 %, y que una eventual reducción se daría únicamente a mediados del año entrante.