En su primer encuentro formal con los mandatarios locales de Santander, el presidente electo Abelardo de la Espriella presentó los 5 proyectos clave en infraestructura y movilidad que ejecutará su administración para ese departamento.
El mandatario aseguró en una declaración que su gestión romperá con el centralismo bogotano y convertirá a la provincia en el eje de la reactivación económica de la nación.
De la Espriella detalló que el próximo 15 de septiembre se definirá la viabilidad definitiva de los proyectos presentados, dependiendo de la caja de la Nación.
¿Cuáles son los 5 proyectos clave en infraestructura y movilidad que De la Espriella anunció para Santander?
El plan del nuevo Gobierno busca reducir los costos logísticos y potenciar la conectividad de la industria y el agro santandereano con los mercados internacionales.
El primer pilar de la estrategia de infraestructura se concentrará en optimizar las conexiones de Santander con el interior del país y las principales plataformas comerciales. El mandatario electo anunció que se implementarán acciones para mejorar la conectividad con Bogotá, optimizando el tránsito y disminuyendo los tiempos de viaje.
A esta iniciativa se suma la aceleración de dos megaproyectos carreteros estratégicos: la vía Bucaramanga – Barrancabermeja (que hace parte de la Ruta del Cacao) y la Troncal del Magdalena.
De forma paralela, el Gobierno central pondrá en marcha un plan de intervención para recuperar y ampliar la red de vías secundarias y terciarias en el sector rural del departamento, aliviando los costos de transporte para los productores de la región.
El segundo bloque de anuncios estuvo enfocado en resolver el rezago de movilidad en las zonas urbanas y reactivar el transporte multimodal aprovechando la hidrovía más importante del país.
De la Espriella confirmó que asumirá el compromiso de recuperar y modernizar el sistema de transporte masivo Metrolínea, así como mejorar la integración de los municipios del área metropolitana que compone a Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Finalmente, el proyecto bandera de su agenda de conectividad regional será consolidar la navegabilidad del río Magdalena. La meta de la nueva administración es garantizar el tránsito desde Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta Barrancabermeja, conectando directamente a Santander con el Caribe.
“Esto que ustedes han visto de la manera más práctica, y que continuarán con el equipo en un rato, no se va a quedar en una simple reunión; aquí se van a producir resultados”, cerró diciendo el presidente electo.