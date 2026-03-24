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Los campos de Ecopetrol en Magdalena Medio y Catatumbo que aportan 10 % del petróleo en Colombia

Río Mares, que es una de las gerencias de producción de la empresa, genera ingresos netos de $1,3 billones.

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Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol.

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Los campos de producción del Magdalena Medio y el Catatumbo aportan cerca de 10 % a la producción de crudo en Colombia. Según las cifras de Ecopetrol, la estatal energética del país, esta zona se conoce como la Regional Central.

Esta ubicación opera con 31 campos que se distribuyen en seis departamentos: Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. A la vez, abastece a la Refinería de Barrancabermeja con una producción diaria de cerca de 72.200 barriles de crudo, todos ellos provenientes del Magdalena Medio y el Catatumbo.

Imagen: Ecopetrol
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Otras cifras del campo de la zona indicada señalaron que opera 46 estaciones, más de 8.700 pozos, junto con 42 plantas, siendo este uno de los ejes del negocio de producción y levantamiento de crudo de la estatal energética.

Por su parte, la misma organización, presidida por Ricardo Roa, manifestó que existen diversas autoridades regionales que se encargan de establecer vigilancia sobre la operación mencionada. Algunas de estas entidades son Corponor, Corpoboyacá, Corantioquia y Corpocesar, entre otras.

Imagen: Ecopetrol
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La distribución del negocio de producción de Ecopetrol

Los funcionarios de la compañía expresaron que, en lo que se refiere al negocio upstream, es decir, de explotación de crudo, en la región del Magdalena Medio hay tres gerencias de producción: Cira Infantas, Catenare y Río Mares.

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La cabeza en el negocio de producción del Magdalena Medio y el Catatumbo, Álvaro Cortés, manifestó que solo la gerencia de Rio Mares (una de las gerencias de producción de Ecopetrol en el negocio upstream) invierte $732.000 millones anuales para la extracción de crudo (costo operativo) y que también presenta unos ingresos netos cercanos a $1,3 billones.

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Tags: Colombia, ecopetrol, empresas, energía
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