Los cuatro movimientos clave con los que De La Espriella empieza a marcar el rumbo de su gobierno

Antes de tomar posesión el próximo 7 de agosto, Abelardo de La Espriella ya deja ver el mapa de las prioridades que marcarán sus primeros cuatro años de gobierno.
El primer movimiento se dio en el plano internacional. El jueves de esta semana, la Oficina de Comunicación del presidente electo informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, donde abordaron la importancia de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y fortalecer los vínculos históricos de amistad y cooperación entre las dos naciones.
La conversación con Herzog se suma a un acercamiento que ya venía gestándose desde la campaña. El canciller israelí, Gideon Sa’ar, había planteado desde finales de junio abrir una etapa de cooperación con el nuevo gobierno colombiano, además de extender una invitación oficial para que el presidente electo visite el país en los próximos meses. Colombia había roto relaciones diplomáticas con Israel desde el 2 de mayo de 2024, de manera que el diálogo actual representa el inicio de un proceso de recomposición que el propio De La Espriella había prometido durante la contienda electoral.
A la lista de felicitaciones y apoyos internacionales que ha recibido el presidente electo se ha sumado el mandatario chino, Xi Jinping, hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasando por el argentino Javier Milei y la dirigente peruana Keiko Fujimori, líderes de distintas corrientes políticas han expresado su disposición a trabajar con el nuevo gobierno.
La banca multilateral entra al tablero
El segundo frente se movió por cuenta del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, designado además coordinador del proceso de empalme.
Esta semana sostuvo encuentros con dos entidades del sector financiero: la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y el Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Con Asobancaria, la reunión fue anunciada por su presidente, Jonathan Malagón, quien señaló que el encuentro giró en torno a un reto central: cómo recuperar el crecimiento y la inversión a través del crédito formal, bajo la premisa de que el país necesita ampliar su capacidad de financiar proyectos productivos, vivienda y oportunidades para más colombianos. La conversación abordó también la inclusión crediticia, la rebancarización y los temas de seguridad y fraude financiero.
Con el Banco Mundial, el encuentro se dio con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra. Restrepo señaló en su cuenta de X que, junto a Cordeiro, iniciaron la construcción de una alianza estratégica para atraer inversión, fortalecer las finanzas públicas, impulsar la transformación digital y garantizar la seguridad energética de Colombia.
El encuentro marcó el inicio de una hoja de ruta conjunta entre el organismo multilateral y el gobierno entrante, enfocada en el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los colombianos.
A esa gestión se suma el respaldo ya anunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presidente electo informó que el organismo destinará US$60 millones no reembolsables para apoyar el proceso de transición, dentro de un empalme que contempla 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores.
La deuda pública, siguiente parada: Washington
El tercer movimiento tiene nombre propio: Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado. A través de su cuenta de X, De La Espriella afirmó que la deuda neta del país se encuentra en niveles históricamente altos y señaló que su refinanciación hará parte de las primeras medidas económicas de su gobierno. Según sus palabras, impartió instrucciones precisas al ministro de Hacienda designado para que inicie su agenda de trabajo en Washington, sosteniendo reuniones con la banca internacional y los organismos financieros multilaterales.
El presidente electo aseguró que buscará negociar mejores plazos y tasas de interés para aliviar la carga financiera del Estado, en momentos en que la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54,1 % registrado un año antes, según cifras del Ministerio de Hacienda.
El cuarto frente se movió puertas adentro. De La Espriella se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un encuentro centrado en seguridad, obras, infraestructura y salud.
El mensaje detrás de este tipo de encuentros apunta a construir una relación más directa con alcaldes y gobernadores desde antes de la posesión, en momentos en que la Federación Nacional de Departamentos y varios mandatarios regionales han celebrado la aceleración de los procesos de empalme.
Para el analista político Gabriel Cifuentes estos movimientos evidencian que el gobierno entrante busca “enviar señales de confianza” a los mercados internacionales y crear un entorno favorable para la llegada de inversión extranjera.
Al mismo tiempo, considera que la nueva administración ha “intensificado los acercamientos con organismos multilaterales y la banca internacional, no solo para conseguir recursos, sino también para reperfilar la deuda pública y aliviar uno de los principales desafíos fiscales que recibirá el próximo 7 de agosto”.
En materia de política exterior, el experto sostiene que también se observa un cambio de rumbo.
A su juicio, el nuevo gobierno busca restablecer alianzas estratégicas con socios tradicionales como Israel y Estados Unidos, países con los que Colombia mantiene una larga historia de cooperación en defensa, inteligencia y lucha contra el narcotráfico, además de una estrecha relación comercial, especialmente con Washington.