Los dos equipos más ricos de Sudamérica se enfrentan en la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo tendrá un valor de mercado conjunto cercano a 408 millones de euros, según las cotizaciones publicadas por Transfermarkt. Se trata del partido definitorio más valioso en la historia del torneo.
De acuerdo con cifras de Conmebol, el campeón recibirá un premio directo de US$24 millones (alrededor de 22,5 millones de euros), un millón más que en 2024. Medios como Ecuavisa, indican que el ingreso total para el campeón podría acercarse a los US$30 y US$40 millones, considerando premios acumulados por resultados y etapas previas del torneo.
La final reúne a los dos clubes más valiosos de Sudamérica y se disputa en un contexto financiero que evidencia el dominio económico del fútbol brasileño en el continente.
Palmeiras y Flamengo: Los planteles más caros del continente
Palmeiras llega con una plantilla valorada en 212,1 millones de euros, la más alta del continente. Sus jugadores mejor cotizados son Vitor Roque (20 millones) y Andreas Pereira (18 millones). Roque llegó desde Barcelona por 25,5 millones, mientras Pereira aterrizó en 2025 procedente de Fulham.
El club cuenta además con nueve jugadores que superan los 10 millones de valoración, como Facundo Torres y Joaquín Piquerez (15 millones cada uno), y los argentinos José Manuel López (12 millones), Aníbal Moreno y Agustín Giay (11 millones).
Desde mitad de 2025, Palmeiras ha invertido 40 millones de euros en cinco fichajes provenientes de Europa. En total, desde que inició la temporada, ha gastado 110,9 millones, cifra que explica su dominio en el mercado y su condición de favorito.
Por su parte, Flamengo presenta una plantilla valorada en 195,9 millones de euros, casi 20 millones menos que Palmeiras. Aunque posee jugadores con pasado europeo, la mayoría supera los 30 años.
El futbolista mejor cotizado es Samuel Lino, adquirido desde Atlético de Madrid por 22 millones, seguido por Pedro (20 millones), ausente por lesión. Luego aparecen Giorgian de Arrascaeta y Léo Ortiz (15 millones cada uno).
Solo cinco jugadores de Flamengo superan los 10 millones. Nicolás de la Cruz completa ese grupo con 12 millones, seguido por Emerson Royal (9 millones), Léo Pereira (9 millones) y Agustín Rossi (8 millones).
Los campeones de América: Del más caro al más modesto
La final de 2025 supera ampliamente el valor de mercado de finales recientes. La definición de 2021 entre los mismos clubes no llegó a los 300 millones de euros en valoración conjunta, lo que evidencia el crecimiento en la inversión de los equipos brasileños.
En la lista histórica de valores de plantilla, Atlético Nacional, campeón en 2016, aparece como uno de los clubes de menor valor reciente con 18,2 millones de euros, según Transfermarkt.
El equipo ‘verdolaga’, junto con River Plate, son los últimos dos equipos no brasileros que lograron levantar la Libertadores. Los dirigidos por Reinaldo Rueda vencieron a Independiente del Valle, mientras los argentinos derrotaron a Boca Juniors, su eterno rival, en el Bernabéu de Madrid en 2018.
Nacional contaba en ese entonces con jugadores como Franco Armani, valorado en cerca de 750.000 euros, Daniel Bocanegra en 450.000 euros y Alexis Henríquez, en alrededor de 1 millón de euros.
La final se jugará en el Estadio Monumental de Lima, con horario de inicio previsto a las 4:00 p.m. hora de Colombia. El encuentro podrá verse por ESPN y el Plan Premium de Disney+ en América Latina, incluidos los servicios de streaming habilitados por Conmebol para retransmitir la Copa Libertadores 2025.