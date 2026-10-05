Los tres retos que tendrá el Banco de la República para los próximos meses: ¿Qué viene para las tasas?

Un análisis de Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, da cuenta de cuáles podrían ser los retos más importantes del Banco de la República para los próximos meses.
Lo anterior luego de que el mismo emisor expusiera sus expectativas sobre el comportamiento de la tasa de política monetaria en un entorno en el que la inflación sigue sin dar respiro.
Según el experto, el Banco de la República enfrenta varios retos importantes. En primer lugar, la situación fiscal ha sido uno de los argumentos más relevantes para justificar el ciclo alcista en las tasas, por su efecto en la demanda agregada.
“El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para moderar el gasto público, reducir el déficit y buscar una consolidación gradual en el frente fiscal. Esta, de materializarse en el horizonte de política, debería ayudar a mitigar las presiones inflacionarias de este frente”.
Foco en El Niño para el Banco de la República
En segundo lugar, agrega el experto, el país va a enfrentar un fenómeno de El Niño muy fuerte, con potenciales efectos significativos en la economía, enfocados en los precios, aunque parte de este movimiento será transitorio, como suele ser habitualmente.
“El riesgo principal que enfrenta es que, en un contexto de varios años de incumplimiento de la meta y de coexistencia con inflaciones altas, estos choques transitorios pueden permear de mayor forma la formación de precios y las expectativas de inflación”, dijo Reyes sobre lo que viene para el Banco de la República.
El tercer reto, complementa el análisis, tiene en cuenta que la marcada apreciación acumulada del tipo de cambio todavía no se observa en la canasta familiar, en parte por la fortaleza de la demanda.
Lo que viene para las tasas del Banco de la República
Ahora, puntualiza el analista de BBVA Research, de materializarse el escenario esperado por el mismo Banco respecto a la actividad del próximo año, “se debería ralentizar la demanda y, por esta vía, producir un mayor traspaso del peso más fuerte en los precios finales y, por ende, en la inflación”.
Cree el experto que las cifras económicas le darán señales al Banco de la República para mantener las tasas de interés estables en las próximas reuniones, “y consideramos que el siguiente movimiento podría ser una rebaja en torno a septiembre del año entrante”.
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La alerta está en que, si se materializan los riesgos en las expectativas de inflación básica con El Niño y de no lograrse un ajuste fiscal como el esperado, “sí podría crearse un ambiente para una tasa de interés real un poco más elevada”.