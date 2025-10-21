Luis Díaz ahora vale casi tres veces menos que Lamine Yamal, el jugador más caro del mundo

El valor de los futbolistas colombianos en Europa sigue cambiando, según la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt. El guajiro Luis Díaz se mantiene como el jugador nacional más valioso con una cotización de 70 millones de euros.
Esta cifra no solo consolida a Díaz en la cima de los locales, sino que lo ubica en el puesto 61 del ranking mundial de los 100 futbolistas más caros del mundo, siendo el único colombiano en esta lista.
La Premier League domina el panorama, albergando a 51 de los 100 futbolistas con mayor valoración de mercado. El extremo de la Selección Colombia, tras su traspaso a Bayern Múnich, acumula seis goles y cuatro asistencias en solo 11 partidos, lo que respalda su valoración de 70 millones de euros.
A nivel posicional, Luis Díaz es el séptimo extremo izquierdo más caro del mundo, superado solo por figuras como Vinícius Jr., Kvaratskhelia, Raphinha, Yildiz, Nico Williams y Barcola.
El ranking mundial es liderado por Lamine Yamal, con una valoración de 200 millones de euros, seguido por Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé, todos tasados en 180 millones de euros.
Además, Transfermarkt reportó que al menos cuatro jugadores colombianos experimentaron un aumento significativo en su cotización. El listado de los 10 más valiosos de Colombia es completado por Jhon Jader Durán, Daniel Muñoz y un grupo de futbolistas con subidas importantes, lo que reafirma una revalorización de la base de la Selección Colombia en el ‘Viejo Continente’.
Los saltos más altos: Luis Suárez lidera el aumento de valor en el ranking
Después de ‘Lucho’ Díaz, la segunda posición la ocupa Jhon Jader Durán, a pesar de su reciente inactividad por lesión, con un valor de 35 millones de euros. El podio es cerrado por Daniel Muñoz, tasado en 25 millones de euros.
No obstante, las cifras más impactantes se concentran en los aumentos de valor. El ascenso más pronunciado fue el de Luis Javier Suárez. El delantero escaló múltiples posiciones tras aumentar su cotización en 14 millones de euros, pasando de un valor anterior de 8 millones a 22 millones de euros actuales.
Este incremento representa un movimiento sin precedentes para un jugador colombiano en el último periodo de actualización de Transfermarkt.
Ranking: Los 10 jugadores colombianos más valiosos en Europa
Transfermarkt actualizó el listado de los futbolistas colombianos con la mayor cotización de mercado. La tabla es liderada por el extremo del Bayern Múnich, y muestra un doble empate en la tercera posición con valores de 25 millones de euros.
|Posición
|Jugador
|Valor de mercado (euros)
|1
|Luis Díaz (Bayern Múnich)
|70 millones
|2
|Jhon Jader Durán (Fenerbahce)
|35 millones
|3
|Daniel Muñoz (Crystal Palace)
|25 millones
|4
|Jhon Lucumí (Bolonia)
|25 millones
|5
|Richard Ríos (Benfica)
|22 millones
|6
|Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa)
|22 millones
|7
|Dávinson Sánchez (Galatasaray)
|20 millones
|8
|Juan Camilo Hernández (Real Betis)
|18 millones
|9
|Jhon Arias (Wolverhampton)
|17 millones
|10
|Yaser Asprilla (Girona FC)
|15 millones
Como curiosidad, el valor de Luis Díaz es equivalente a la suma del valor de los tres jugadores colombianos que le siguen en el ranking (Jhon Durán con 35 millones, Daniel Muñoz con 25 millones y el aumento de 14 millones en Luis Suárez.
Recomendado: La venta de tan solo 10 futbolistas colombianos triplica el presupuesto que le dio Petro al deporte para 2026
Por su parte, el español Lamine Yamal, el jugador más costoso del planeta, con 200 millones de euros, vale casi tres veces el valor de Luis Díaz.