Luis Díaz arrancó 2026 con mala noticia: Perdió millones de euros y esta fue la radical causa

Luis Díaz cerró 2025 como uno de los jugadores colombianos de mejor rendimiento deportivo, pero también como el futbolista nacional con la mayor caída de valor de mercado en el año, según las actualizaciones de Transfermarkt.
El extremo del Bayern Múnich perdió 15 millones de euros y quedó tasado en 70 millones, luego de haber alcanzado un pico histórico de 85 millones de euros, el valor más alto que ha tenido un jugador colombiano en el fútbol internacional. La caída representa una depreciación del 17,6 % en un solo ajuste.
El motivo central no está relacionado al rendimiento, sino a un factor estructural del mercado como la edad. Díaz cumple 29 años el 13 de enero y el mercado europeo suele ajustar a la baja el precio de los jugadores que se acercan o superan la barrera de los 30, incluso cuando mantienen cifras sobresalientes.
Bayern Múnich pagó 75 millones de euros por su fichaje, casi el mismo valor que hoy refleja su cotización, por lo que existe una alineación entre precio de compra y valoración de mercado, lo que también explica la dificultad de proyectar una venta futura por encima de ese monto.
La caída del guajiro impacta el ranking colombiano de 2025, donde lidera entre los más devaluados, seguido por Jhon Jader Durán y Yaser Asprilla. La diferencia muestra que, mientras Luis Díaz pierde valor por su edad, Durán y Asprilla registraron descensos por su irregularidad competitiva.
Aun así, ‘Lucho’ sostiene cifras deportivas sólidas. En su primera etapa con el Bayern sumó 22 partidos, 13 goles y siete asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes del equipo. Además, mantiene contrato hasta 2029, lo que indica que su rol será deportivo y no especulativo, reduciendo el margen de reventa y reforzando la lógica de la depreciación natural por edad, un comportamiento ya visto en figuras de élite.
Edad vs. rendimiento: El factor que explica la devaluación de Luis Díaz
El caso de Harry Kane ayuda a entender el contexto. El inglés, compañero de Díaz en el equipo bávaro y uno de los mejores goleadores del mundo, alcanzó un valor de 110 millones de euros, pero hoy está en 65 millones a sus 32 años pese a haber marcado más de 100 goles desde su llegada al club alemán. Su valor no cayó por bajo desempeño, sino por el ciclo de edad del mercado europeo. Transfermarkt ha registrado al menos cuatro ajustes a la baja en su cotización.
Con ‘Lucho’ se proyecta una dinámica similar. Podría recuperar valor en 2026 si mantiene su nivel y tiene un buen Mundial con la Selección Colombia, pero al superar los 30 años la tendencia será nuevamente descendente. Este comportamiento no es exclusivo del Bayern. En LaLiga, la Premier League y la Serie A el patrón se repite: altos picos hasta los 28 o 29 años y ajustes descendentes progresivos después.
Sin embargo, aunque Díaz perdió valor, sigue siendo uno de los tres jugadores colombianos más costosos del mundo en la actualidad, junto a Daniel Muñoz y Richard Ríos, lo que confirma su influencia en el club alemán y en el fútbol de élite.
Así quedó el ranking de los colombianos más devaluados del 2025
Transfermarkt registró las siguientes caídas entre los futbolistas colombianos durante 2025:
- Luis Díaz – caída de 15 millones | Valor actual: 70 millones de euros.
- Jhon Durán – caída de 8 millones | Valor actual: 32 millones de euros
- Yaser Asprilla – caída de 6 millones | Valor actual: 12 millones de euros.
- Jefferson Lerma – caída de 6 millones | Valor actual: 8 millones de euros.
- Luis Sinisterra – caída de 5 millones | Valor actual: 12 millones de euros.
- Jhon Córdoba – caída de 4 millones | Valor actual: 10 millones de euros.
- Rafael Santos Borré – caída de 4 millones | Valor actual: 4 millones de euros.
- Wilmar Barrios – caída de 3 millones | Valor actual: 7 millones de euros.
- Miguel Borja – caída de 2,5 millones | Valor actual: 2 millones de euros.
- Devis Vásquez – caída de 2,5 millones | Valor actual: 1,5 millones de euros.
Durán perdió valor tras un año con altibajos tras su millonario traspaso y posterior paso a Fenerbahce, lejos del impacto que lo llevó a ser una de las grandes apuestas ofensivas del mercado. Asprilla cayó de 18 a 12 millones tras no consolidarse en Girona. Lerma, Sinisterra y Santos Borré también reflejan impactos por lesiones, edad y continuidad competitiva.