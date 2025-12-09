Luis Díaz es el futbolista colombiano con mayor valor de mercado en la historia: Esto subiría con el Mundial 2026

Luis Díaz alcanzó el valor de mercado más alto registrado para un futbolista colombiano en diciembre de 2024 tras una excelente temporada con el Liverpool. Su pico máximo, según el historial de Transfermarkt, llegó a 85 millones de euros, cifra que supera los 80 millones de euros que alcanzó James Rodríguez en su mejor etapa en Europa.
Este récord coincide con su llegada al Bayern Múnich, una de las transferencias más altas de los últimos años para el club alemán, que costó 75 millones de euros. Su fichaje desde Inglaterra se produjo en un contexto de alta demanda, consolidándolo como uno de los atacantes más cotizados del mercado europeo.
A medida que se acerca el Mundial 2026, la proyección sobre su valor vuelve a tomar fuerza. Además, su rendimiento reciente en la Bundesliga, en la Liga de Campeones de Europa y su peso en la Selección Colombia lo ubican como uno de los jugadores con potencial de valorización más alto de la próxima Copa del Mundo.
Colombianos con mayor valor histórico de mercado
El top histórico de futbolistas colombianos con mayor valor de mercado está encabezado por Luis Díaz, seguido por figuras que han marcado épocas distintas del fútbol nacional:
- Luis Díaz – 85 millones de euros en diciembre de 2024 antes de su traspaso del Liverpool al Bayern Múnich.
- James Rodríguez – 80 millones de euros en su etapa por Real Madrid y Bayern Múnich entre 2016 y 2018.
- Radamel Falcao García – 60 millones de euros en su ‘prime’ con Atlético de Madrid en 2013 y antes de ser transferido a Mónaco.
- Duván Zapata – 45 millones de euros en 2019, siendo el goleador del Atalanta.
- Jhon Durán – 40 millones de euros en 2024, tras sus destacadas actuaciones en el Aston Villa, antes de partir a Arabia Saudita.
En cuanto al rendimiento deportivo, el guajiro Díaz acumula más de 140 partidos en la élite europea entre Porto, Liverpool y Bayern Múnich. En Selección ha marcado 21 goles en 70 partidos, convirtiéndose en una pieza constante en los ciclos de Eliminatorias, Copa América y partidos internacionales de mayor visibilidad.
- En su carrera, Luis Díaz ha anotado 121 goles en 462 partidos disputados:
- Barranquilla FC:
- Partidos Jugados: 42
- Goles Anotados: 3
- Junior de Barranquilla:
- Partidos Jugados: 106
- Goles Anotados: 20
- FC Porto:
- Partidos Jugados: 125
- Goles Anotados: 41
- Liverpool:
- Partidos Jugados: 98
- Goles Anotados: 24
- Bayern Múnich (Temporada Actual – 2025/2026):
- Partidos Jugados: 21
- Goles Anotados: 12
- Selección Colombia Mayor:
- Partidos Jugados: 70
- Goles Anotados: 21
Cómo el Mundial 2026 podría impulsar aún más su valor
La Copa Mundo ha sido históricamente un escenario de valorización para jugadores que llegan en buenas condiciones físicas, con minutos en clubes grandes y un rol protagónico en sus selecciones. Luis Díaz cumple con esos tres factores.
Los elementos que pueden impulsar su valor en el torneo son:
1. Actuaciones determinantes en partidos clave.
Los jugadores que anotan, asisten o se convierten en figura en instancias decisivas suelen ver aumentos inmediatos en su valoración.
2. Edad y proyección.
Díaz llegará con 28 años al Mundial, una combinación entre madurez competitiva y vigencia física. Los clubes suelen valorar ese equilibrio.
3. Interés de equipos de élite.
Un desempeño destacado podría activar nuevas ofertas de clubes grandes de Europa, escenario que normalmente impulsa el precio de mercado.
4. Visibilidad global ampliada.
El formato extendido del Mundial 2026, con 48 selecciones y más partidos transmitidos, aumenta el impacto mediático de los jugadores con protagonismo.
Aunque ya se encuentra en el pico más alto para un colombiano, una buena actuación en la Copa del Mundo podría llevar su valoración a un rango entre 90 y 100 millones de euros, una cifra comparable con la de varios atacantes top de Europa.
Un antecedente claro es el de James Rodríguez, cuyo valor explotó tras el Mundial de 2014. Aunque Díaz ya parte desde una cifra superior, un rendimiento sobresaliente podría consolidarlo no solo como el colombiano más valioso de la historia, sino como uno de los jugadores latinoamericanos más cotizados del ciclo 2026.