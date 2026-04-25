Luis Díaz protagoniza nueva jugada fuera de la cancha que sacude el negocio deportivo

Gatorade reactivó su plataforma “Is It In You?” con una campaña enfocada en fútbol que coincide con el crecimiento del consumo deportivo en año de alta competencia internacional. La estrategia incluye a grandes figuras como Luis Díaz, Julián Álvarez y Vinícius Júnior, en un contexto donde las marcas buscan capturar audiencias digitales y reforzar posicionamiento antes de eventos masivos como el Mundial 2026.
El lanzamiento se da en un momento en que la industria de bebidas deportivas mantiene crecimiento sostenido. Según estimaciones de mercado, este segmento supera los US$30.000 millones, impulsado por el aumento en la práctica deportiva y el consumo de productos asociados al rendimiento físico. En América Latina, el fútbol concentra una parte relevante de esa demanda.
La campaña se apoya en datos del Gatorade Sports Science Institute, que acumula 41 años de investigación aplicada al rendimiento. Según sus mediciones, un futbolista puede perder entre 1 y 2 litros de líquido en un partido de 90 minutos, lo que impacta directamente el desempeño si no se compensa con hidratación adecuada.
El despliegue incluye contenido audiovisual, redes sociales, activaciones presenciales y una colección de prendas en edición limitada. La marca apunta a una audiencia joven que consume deporte no solo en transmisiones, sino en formatos digitales, clips y experiencias complementarias.
Gatorade apuesta por figuras del fútbol para competir en un mercado en expansión
La estrategia de Gatorade se basa en la asociación con jugadores activos en ligas de alto nivel. Además de Luis Díaz, Julián Álvarez y Vinícius, la campaña incluye a Christian Pulisic y Tajon Buchanan, ampliando su alcance en mercados clave de América y Europa.
Este tipo de campañas responde a una tendencia clara: las marcas deportivas destinan cada vez más recursos a atletas con alta visibilidad digital. Por ejemplo, jugadores como Vinícius Júnior superan los 40 millones de seguidores en redes sociales, lo que convierte sus apariciones en activos publicitarios de alto impacto.
El contenido central de la campaña es una pieza audiovisual que muestra rutinas de entrenamiento, situaciones de juego y procesos de preparación. La narrativa se enfoca en el esfuerzo físico y la consistencia como factores de rendimiento, alineados con el mensaje de la marca.
Luis Díaz afirmó que “no hay atajos, solo trabajo y sudor”, mientras que Julián Álvarez destacó que “el rendimiento al más alto nivel está ligado al esfuerzo acumulado”. Estas declaraciones forman parte del enfoque de autenticidad que buscan las marcas para conectar con audiencias jóvenes.
Ciencia, consumo y estrategia digital detrás de la campaña
El respaldo científico es uno de los ejes de la estrategia. El Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade ha trabajado con selecciones nacionales en países como Brasil, Colombia y Canadá, aportando datos sobre hidratación, fatiga y rendimiento.
En términos de consumo, el fútbol sigue siendo el principal vehículo de expansión. En América Latina, más del 60 % de los aficionados consume contenido deportivo en plataformas digitales, lo que ha llevado a las marcas a priorizar estos canales sobre medios tradicionales.
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Además, el crecimiento del comercio digital ha impulsado nuevas líneas de negocio. Las ediciones limitadas de productos y prendas asociadas a campañas deportivas generan picos de demanda, especialmente entre consumidores jóvenes.
La campaña “Is It In You?” se posiciona así como una apuesta por integrar ciencia, marketing y entretenimiento en un entorno donde el deporte es contenido, negocio y plataforma de conexión con audiencias.