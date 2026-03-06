Las marcas de lujo pasan al deporte: Armani y Tommy amplían su portafolio de negocios

El deporte de élite se ha convertido en uno de los principales territorios de expansión para la industria del lujo mundial. Grandes conglomerados de moda están aumentando su inversión en competencias deportivas porque encuentran allí acceso directo a consumidores jóvenes y de alto poder adquisitivo. El grupo LVMH lidera esta estrategia con un modelo de integración entre entretenimiento, hospitalidad premium y visibilidad de marca.
La presencia del lujo en el deporte ya no se limita al patrocinio de camisetas o publicidad estática. Las marcas buscan controlar espacios de experiencia. Un ejemplo es la participación de LVMH en los Juegos Olímpicos Paris 2024, donde invirtió cerca de US$165 millones en activaciones comerciales, hospitalidad y posicionamiento de marcas como Louis Vuitton y Dior dentro del ecosistema olímpico.
Uno de los focos más importantes del sector es la Formula 1. La mayor categoría automovilística se convirtió en un producto de entretenimiento mundial que combina tecnología, velocidad y consumo de alto nivel. Desde 2025, LVMH mantiene un acuerdo aproximado de US$150 millones anuales durante una década, lo que podría superar los US$1.500 millones de dólares en valor total del contrato.
El interés del lujo en la Fórmula 1 responde a un dato de mercado: las audiencias globales de este campeonato superan los 1.500 millones de espectadores acumulados por temporada en medios digitales, televisión y eventos presenciales. Además, el perfil socioeconómico del fan promedio es superior al de otros deportes masivos, lo que aumenta el retorno comercial.
Moda deportiva de alto rendimiento y mercado juvenil
La estrategia de lujo deportivo también está impulsada por el cambio generacional del consumo. Los compradores menores de 35 años priorizan identidad de marca, tecnología textil y presencia digital.
Giorgio Armani ha desarrollado la línea EA7 Emporio Armani como plataforma técnica para competir con gigantes de ropa deportiva. La marca fue proveedora del equipo italiano en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y mantiene inversiones cercanas a US$55 millones por ciclo olímpico entre patrocinios y desarrollo de producto.
EA7 también participa en el baloncesto europeo a través del club Olimpia Milano, donde el apoyo comercial anual ronda los US$32 millones. El objetivo es posicionar la marca como alternativa premium frente a Nike, Inc. o Adidas en nichos de alto poder adquisitivo.
Un caso interesante en el fútbol europeo es el del Napoli, club que ha empezado a atraer marcas asociadas al estilo de vida mediterráneo y al turismo de alto nivel. En ese contexto, la presencia de marcas de lujo como Emporio Armani en activaciones culturales en Italia ha reforzado el interés del mercado premium por el fútbol del sur de Europa. La estrategia no se centra solo en resultados deportivos, sino en la identidad cultural de la ciudad de Nápoles como destino global y en su capacidad de conectar deporte con moda de alta gama.
Otro caso relevante es Tommy Hilfiger, que ha apostado por el concepto “fashiontainment”. En 2026, la marca regresó a la Formula 1 como proveedor oficial de vestuario del equipo Cadillac. Los contratos de este tipo suelen oscilar entre US415 millones y US$25 millones anuales.
Hilfiger también participa en la F1 Academy, un campeonato femenino que busca aumentar la participación de mujeres en el automovilismo profesional.
La marca estadounidense firmó en 2026 un acuerdo con Liverpool para desarrollar colecciones de moda y vestir a jugadores y staff en viajes, eventos y campañas comerciales. El contrato, anunciado como una alianza multianual, busca ampliar la presencia de la firma en el fútbol y en el marketing deportivo internacional mediante cápsulas de ropa y activaciones durante la temporada.
En paralelo, Real Madrid cerró en 2025 un acuerdo con la casa de lujo francesa Louis Vuitton para vestir a las plantillas de fútbol masculino, femenino y baloncesto en actos oficiales y desplazamientos. El contrato, estimado en unos 7 millones de euros por temporada y con duración de varios años, sustituyó al anterior convenio con Zegna y refuerza la estrategia del club de asociarse con marcas de lujo.
Grandes marcas de lujo e alianza con figuras del deporte
La relación entre moda de lujo y deporte de élite se ha fortalecido mediante alianzas directas con deportistas de alto impacto mediático. Un ejemplo es la colaboración del tenista Jannik Sinner con Gucci. La estrategia de la marca italiana se enfoca en posicionamiento cultural y lifestyle premium, más que en patrocinio deportivo tradicional.
Sinner suele aparecer en eventos públicos utilizando accesorios de la marca, un modelo de visibilidad que en el mercado del lujo deportivo puede generar ingresos de entre US$2 y US$5 millones anuales según el nivel de exposición.
En el tenis femenino, Iga Świątek representa uno de los casos más fuertes de integración entre deporte y moda premium. Su relación con Lacoste se basa en campañas globales y desarrollo de imagen de marca. Este tipo de embajadores deportivos suele moverse en contratos estimados entre 3 y 6 millones de dólares por año dentro del segmento de lujo, considerando participación en publicidad digital, torneos internacionales y activaciones comerciales.
El automovilismo también se ha convertido en un espacio clave para el lujo urbano y deportivo. El piloto Lewis Hamilton ha sido uno de los deportistas más influyentes en la conexión entre moda y competencia de alta velocidad. Su colaboración con Tommy Hilfiger incluyó el desarrollo de colecciones cápsula masculinas, un modelo comercial que puede alcanzar entre US$10 y US$20 millones por ciclo dependiendo del alcance de distribución y marketing global.
Uno de los acuerdos más emblemáticos es el de Novak Djokovic con Lacoste, relación que comenzó en 2017 y fue extendida al menos hasta 2026. La marca ha desarrollado la colección Lacoste x Novak Djokovic, que integra ropa para competencia y productos de fanáticos. Incluso se han realizado ediciones limitadas donde el logo del cocodrilo fue transformado simbólicamente en un diseño “Goat” para reforzar la identidad del tenista como uno de los grandes referentes del deporte mundial, con acuerdos que podrían aproximarse a US$9,4 millones anuales según estimaciones del mercado de patrocinio.
El patrocinio deportivo de lujo está desplazando progresivamente a algunas marcas de consumo masivo en eventos globales. La moda de alta gama busca convertir el deporte en un espacio de narrativa cultural y experiencia premium, aprovechando el crecimiento del entretenimiento deportivo digital y las transmisiones internacionales.