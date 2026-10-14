María Eugenia Tous fue nombrada presidenta del Grupo Petromil

Este miércoles 14 de octubre, Grupo Petromil informó que María Eugenia Tous asumirá el liderazgo de la organización y sus compañías desde la Presidencia.
El Grupo explicó que llega con el propósito de “continuar fortaleciendo nuestro crecimiento, consolidar nuestros negocios y avanzar en la generación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés”.
Cabe señalar que Tous cuenta con más de 20 años de trayectoria vinculada al conglomerado empresarial, acompañando las distintas etapas de evolución, consolidación y crecimiento.
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Antes de llegar a este nuevo cargo, se desempeñaba como vicepresidenta Ejecutiva del Grupo, acompañando el direccionamiento estratégico de los negocios, la articulación de los equipos y el fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés.
“Su experiencia, visión estratégica, conocimiento del Grupo Petromil y compromiso con nuestra organización constituyen una solida base para liderar esta etapa”, expresó Fernando Ardila, presidente de la Junta Directiva.
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