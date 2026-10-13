Primicia | Carlos Casado será el nuevo presidente ejecutivo de Holcim Colombia

El Grupo Holcim anunció que Carlos Casado, de nacionalidad española, asume la Presidencia Ejecutiva de Holcim Colombia para, explicó el grupo, fortalecer a la multinacional en su ambición de crecimiento sostenible en el país, impulsada por la estrategia global “NextGen Growth”.
Casado es ingeniero industrial de la Universitat Politècnica de Valencia (España), con especializaciones a través del programa de liderazgo Build de INSEAD (The business School for the Word) y liderazgo organizacional del INALDE. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en Europa, Asia y América Latina, con foco en la industria del cemento.
A lo largo de su trayectoria en el Grupo Holcim, ha liderado operaciones industriales y procesos de transformación empresarial en Europa Occidental, Asia y América Latina.
Además, ha dirigido equipos de gerencia de planta, mantenimiento e ingeniería en Europa, así como proyectos estratégicos orientados a elevar la rentabilidad y consolidar el crecimiento sostenible del negocio.
También ha impulsado iniciativas de empoderamiento y trabajo social a través de voluntariados en Malasia y de diversas latitudes.
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“Asumo el reto de liderar el siguiente capítulo de Holcim Colombia con gran entusiasmo, responsabilidad y la convicción de seguir trabajando por la construcción de progreso para las personas y el planeta”, expresó Casado.
Y, en otra línea, destacó que su apuesta por Colombia es total. “Queremos construir la plataforma líder de productos y soluciones para la construcción, combinando nuestro talento local con toda la capacidad y experiencia global de Holcim. Colombia tiene mucho que mostrar al mundo, y espero aportar para fortalecer el liderazgo de la compañía en el país y su contribución al desarrollo”.
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