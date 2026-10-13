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Primicia | Carlos Casado será el nuevo presidente ejecutivo de Holcim Colombia

Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en Europa, Asia y América Latina, con foco en la industria del cemento.

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Carlos Casado será el nuevo presidente ejecutivo de Holcim Colombia
Carlos Casado será el nuevo presidente ejecutivo de Holcim Colombia. Foto: cortesía Holcim

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El Grupo Holcim anunció que Carlos Casado, de nacionalidad española, asume la Presidencia Ejecutiva de Holcim Colombia para, explicó el grupo, fortalecer a la multinacional en su ambición de crecimiento sostenible en el país, impulsada por la estrategia global “NextGen Growth”.

Casado es ingeniero industrial de la Universitat Politècnica de Valencia (España), con especializaciones a través del programa de liderazgo Build de INSEAD (The business School for the Word) y liderazgo organizacional del INALDE. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en Europa, Asia y América Latina, con foco en la industria del cemento.

A lo largo de su trayectoria en el Grupo Holcim, ha liderado operaciones industriales y procesos de transformación empresarial en Europa Occidental, Asia y América Latina.

Carlos Casado, nuevo presidente ejecutivo de Holcim Colombia
Carlos Casado, nuevo presidente ejecutivo de Holcim Colombia. Foto: cortesía Holcim

Además, ha dirigido equipos de gerencia de planta, mantenimiento e ingeniería en Europa, así como proyectos estratégicos orientados a elevar la rentabilidad y consolidar el crecimiento sostenible del negocio.

También ha impulsado iniciativas de empoderamiento y trabajo social a través de voluntariados en Malasia y de diversas latitudes.

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“Asumo el reto de liderar el siguiente capítulo de Holcim Colombia con gran entusiasmo, responsabilidad y la convicción de seguir trabajando por la construcción de progreso para las personas y el planeta”, expresó Casado.

Y, en otra línea, destacó que su apuesta por Colombia es total. “Queremos construir la plataforma líder de productos y soluciones para la construcción, combinando nuestro talento local con toda la capacidad y experiencia global de Holcim. Colombia tiene mucho que mostrar al mundo, y espero aportar para fortalecer el liderazgo de la compañía en el país y su contribución al desarrollo”.

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