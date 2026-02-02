Mauricio Iragorri anuncia su retiro de la presidencia del Grupo Mayagüez tras 37 años en el cargo

El grupo agroindustrial Mayagüez le informó al mercado la decisión del presidente, Mauricio Iragorri Rizo, de retirarse de la empresa luego de 37 años de vinculación.
La Junta Directiva, que se reunió el pasado 30 de enero, acordó de forma mutua la culminación de sus funciones el próximo 20 de febrero de 2026 y designó a la vicepresidente financiera, Isabel Cristina Solano Mejía, como presidente encargada a partir del 21 de febrero de 2026, mientras se adelantan los respectivos procesos de selección.
Iragorri (Cali, Colombia) se graduó de Ingeniería Industrial en el Instituto de Tecnología de Georgia EE. UU. e hizo una maestría en administración de empresas en la Universidad Icesi y un posgrado en alta dirección empresarial en la Universidad de La Sabana.
Ocupó diferentes cargos en Mayagüez antes de asumir la gerencia en 1999 y ha sido miembro activo de juntas directivas en el Banco de Occidente, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), la Federación Nacional de Biocombustibles, la Universidad Icesi, la Junta Directiva de la Sociedad de Comercialización Internacional de Azúcares y Mieles (Ciamsa).
El grupo Mayagüez, que además de producir azúcar aporta a la generación de energía eléctrica y la fabricación de bioetanol y compostaje, fue fundado en 1937 con el propósito de fabricar panela.
En septiembre del año pasado, la firma reveló que había adquirido el control indirecto de la compañía Ecoline Agrícola S.A.S. tras la compra de 493 acciones, una sociedad enfocada en la nutrición, alimentación y bioestimulación especializada de cultivos agrícolas.
Esta adquisición se realizó mediante la filial Inversiones Bioagro Candelaria S.A.S. (Bioagro), que adelantó el proceso de compra con el objetivo de fortalecer su presencia en el sector agroindustrial y ampliar su portafolio de soluciones para la productividad del campo colombiano. Así, el grupo quedó con una participación equivalente al 56 % del capital suscrito y en circulación de Ecoline.
