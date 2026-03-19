Mauricio Lizcano presentó a Pedro De la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció este jueves 19 de marzo su nueva fórmula vicepresidencial, tras la salida de Luis Carlos reyes por motivos familiares.
En una publicación en su cuenta de X, Lizcano informó que Pedro De la Torre será su compañero de campaña para llegar a la Casa de Nariño. “No viene de la política tradicional: viene del esfuerzo, el estudio y el mérito”, publicó el candidato.
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De la Torre nació en Barranquilla. Sobre su formación se conoce que es químico de la Universidad del Atlántico, y cuenta con un doctorado en Ciencias de la Universidad de Talca, en Chile. Luego hizo un postdoctorado en la Universidad Estatal de Ohio y otro en la Universidad de Harvard.
Cabe resaltar que la salida de Luis Carlos Reyes fue anunciada el pasado lunes 16 de marzo. Lizcano por medio de un video en redes sociales informó: “Ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella, la esposa de Luis Carlos Reyes, le he pedido como padre de Familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”.
Sin embargo, dejó la puerta abierta de su campaña o eventual Gobierno a Reyes. “Espero que más adelante nos pueda acompañar en otros roles en el Gobierno o en la misma campaña”.
Así las cosas, se va conformando el tablero electoral para los comicios del 31 de mayo, donde los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro.