En su sexta edición, la feria BFShow reunirá al 75 % de la industria del calzado de Brasil. El evento realizado por la Asociación Brasileña de las Industrias de Calzados (Abicalçados) y organizado por NürnbergMesse Brasil (NMB), presentará las nuevas colecciones de más de 350 marcas, entre las que sobre salen Havaianas, Grendene, Democrata y Beira Rio. La feria se realizará del 18 al 20 de mayo en São Paulo y espera recibir la visita de más de 12.000 profesionales, entre ellos importantes grupos de compradores de todo el mundo.
“BFShow es el gran momento de encuentro de la industria brasileña con el mundo, generando siempre expectativas muy positivas, no solo en el mercado interno sino también a nivel internacional”, subraya el presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira.
La feria del calzado más grande de América Latina tiene el fácil acceso a marcas de todos los segmentos y a los centros de producción brasileños como una de las principales ventajas que destacan los visitantes de BFShow, junto con la sectorización del pabellón, que, según los compradores, optimiza la visita.
La cita contará con la presencia de las más importantes marcas de calzado y moda, dentro de las que se destaca Havaianas, que después de un 2025 excepcional, con un Ebtida de casi EU$147 millones y un crecimiento del 145 % frente a 2024, prepara un momento especial en la feria. Según Monize Sales, gerente de Trade Marketing del Canal Especializado de Alpargatas, la participación en el BFShow es un momento clave que reúne negocios, posicionamiento de marca y fortalecimiento de la relación B2B con los principales clientes, tanto del mercado nacional como internacional. “En la BFShow recibimos a todos los nuestros clientes de Brasil y de América Latina. Es la principal palanca de crecimiento de la marca en el continente”, destaca.
Con la presentación de nuevas colecciones y la circulación de profesionales de la industria y el comercio minorista, BFShow tiende a concentrar decisiones que impactan directamente en la planificación de las cadenas a lo largo del año, además de reflejar las tendencias y prioridades del mercado del calzado en Brasil
Compradores de Colombia
La feria cuenta con un Programa Comprador que recibe a más de 650 compradores profesionales invitados, de los cuales aproximadamente el 25 % son internacionales, de mercados como Colombia, además de otros países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y África. La iniciativa del evento tiene como objetivo convocar minoristas e importadores, seleccionados en conjunto con los expositores para conocer y hacer negocios con las marcas de calzado de Brasil.
Destacado: Más grande que varias localidades de Bogotá: el impresionante campo de pruebas que General Motors tiene en Brasil.
De Colombia viajarán representantes de más de 15 empresas, dentro de las que se destacan: Arturo Calle, Calzatodo, Mario Hernández, entre otras.