Mbappé vence al PSG en los tribunales y se asegura millonaria cifra

El Tribunal Laboral de París (Conseil de Prud’hommes) falló a favor de Kylian Mbappé y ordenó al Paris Saint-Germain pagar 61 millones de euros correspondientes a salarios y primas pendientes del último año de contrato del jugador en la temporada 2023/2024. La sentencia incluye ejecución provisional, lo que obliga al club a pagar de inmediato, aunque mantiene la posibilidad de recurso de apelación.
El fallo cierra, por ahora, un litigio que enfrentó reclamaciones cruzadas de gran magnitud. Mbappé exigía 263 millones de euros, mientras que el PSG reclamaba 440 millones de euros por presuntos daños y perjuicios. El tribunal desestimó las pretensiones del club y redujo el caso al núcleo laboral: pagos debidos por trabajo realizado, según explicaron los abogados del futbolista tras la audiencia.
La decisión fue adoptada por cuatro magistrados, por mayoría, y considera exigibles las cantidades pendientes del contrato que venció cuando Mbappé salió libre rumbo al Real Madrid en julio pasado. La información fue reportada por RMC y confirmada por el propio Consejo de Prud’hommes, órgano competente en disputas laborales en Francia.
El caso tiene impacto económico directo en el PSG y marca un precedente relevante para contratos de alto valor en el fútbol europeo. 61 millones de euros equivalen, por ejemplo, a más de un año completo de salario de varias plantillas de Ligue 1 y superan el presupuesto anual de algunos clubes de primera división en ligas medianas de Europa.
¿Qué decidió el tribunal y por qué desestimó las cifras millonarias?
El eje del fallo fue la inexistencia de un acuerdo firmado por el cual Mbappé renunciara a parte de su salario y primas pendientes. El PSG sostuvo que existió un pacto verbal con el presidente Nasser Al-Khelaïfi para perdonar 55 millones de euros, a cambio de reintegrarse al equipo en el verano de 2023 y no perjudicar al club si se marchaba al final del contrato. Los jueces no validaron esa tesis.
La defensa del jugador alegó presiones mediáticas y psicológicas para forzar una renovación o una renuncia económica, y centró la reclamación en salarios y primas impagas. El tribunal aceptó ese enfoque y rechazó la demanda del PSG por 440 millones de euros, que incluía conceptos como “pérdida de oportunidad” y daños por supuesta mala fe del futbolista.
Días antes del fallo, un tribunal de París había desestimado un intento de Mbappé por embargar 55 millones de euros del PSG. Aun así, el Consejo de Prud’hommes ordenó ahora la ejecución inmediata de los 61 millones, lo que refuerza la posición de cobro del jugador mientras avanza una eventual apelación.
Desde el club, el PSG comunicó que acata la sentencia y se reserva el derecho de recurrir. Sostuvo haber actuado de buena fe y deseó éxito al jugador en su nueva etapa. El proceso continuará si se presenta la apelación, pero el pago debe ejecutarse.
El monto ordenado por el tribunal se ubica entre los pagos laborales más altos resueltos por vía judicial en el fútbol reciente. A modo de comparación, disputas contractuales de élite en Europa suelen cerrarse con acuerdos confidenciales o compensaciones menores, pero en este caso hubo orden judicial con orden de pago inmediato.