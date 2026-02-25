Medellín clasificó en la Copa Libertadores y se metió una buena plata en el bolsillo

Independiente Medellín aseguró US$600.000 por clasificar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo antioqueño eliminó a Liverpool Fútbol Club tras ganar 2-1 en la ida en Uruguay y empatar 0-0 en el estadio Atanasio Girardot. Con ese resultado, se convirtió en el primer club colombiano en avanzar de ronda en la actual edición del torneo.
El premio de US$600.000 equivale a más de $2.200 millones. A esa cifra se suman los US$500.000 que el club ya tenía asegurados por disputar la segunda fase previa, instancia en la que ingresan los equipos colombianos mejor ubicados en la reclasificación anual. En total, Medellín acumula US$1,1 millones antes de llegar a la fase de grupos.
La Conmebol incrementó en los últimos años los incentivos económicos de sus torneos. Según cifras oficiales del organismo, cada fase superada en las rondas preliminares entrega bonos fijos, mientras que la fase de grupos garantiza un ingreso mínimo cercano a los US$3 millones, sin contar premios por partido ganado.
Además del dinero inmediato, el club aseguró un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en caso de quedar eliminado en la tercera ronda previa. Ese beneficio garantiza competencia internacional y recursos adicionales por derechos de televisión y taquilla.
Cuánto dinero puede ganar Medellín en la Copa Libertadores 2026
Si Medellín avanza a la fase de grupos, sus ingresos crecerían de forma significativa. La Conmebol paga aproximadamente US$3 millones por participar en esa instancia, más US$300.000 por cada victoria. En un escenario conservador de dos triunfos en seis partidos, el club podría sumar otros US$600.000.
En comparación, en la edición 2025 el campeón Flamengo recibió más de US$30 millones solo por premios deportivos. Aunque el camino es largo, la estructura de pagos muestra que la diferencia entre quedar eliminado en fases previas y entrar a grupos puede triplicar los ingresos iniciales.
Para dimensionar el impacto, los US$1,1 millones ya asegurados representan una cifra relevante frente a los presupuestos anuales de varios clubes del fútbol colombiano. En muchos casos, el ingreso por competencias internacionales puede cubrir una parte sustancial de la nómina semestral.
Impacto financiero para el fútbol colombiano
El avance de Medellín también tiene efecto en el coeficiente y la distribución futura de cupos internacionales. Cada victoria suma puntos en el ranking de Conmebol, factor que incide en la posición de los equipos en sorteos y fases previas.
En el plano local, el resultado se da mientras Deportes Tolima disputa su serie ante Deportivo Táchira, con ventaja mínima. Por su parte, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe ya esperan en fase de grupos.
Una curiosidad: desde 2016, cuando la Conmebol reformó el formato y aumentó los premios, los ingresos por televisión y patrocinio de la Libertadores se han multiplicado. Esto ha llevado a que superar una sola ronda previa represente hoy montos que hace una década solo se obtenían en fases avanzadas.
Medellín ahora espera rival entre Juventud de Las Piedras y Club Guaraní. Más allá del resultado deportivo, cada paso en la Libertadores 2026 se traduce en ingresos directos que pueden redefinir el balance financiero del ‘Poderoso’ en la temporada.