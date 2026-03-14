Medellín recibe reconocimiento internacional de la Unesco y se suma a selecto grupo de ciudades en el mundo

La Alcaldía de Medellín dio a conocer que la Unesco designó a la ciudad como Capital Mundial del Libro 2027, un hito histórico para la ciudad, pues destaca el trabajo de la Administración Distrital por la inclusión ciudadana.
La Alcaldía de Medellín venía impulsando esta postulación como Capital Mundial del Libro desde 2024, lo que se traduce en un logro, tras el anuncio oficial por parte de la Unesco, de que el próximo la ostentará este reconocimiento internacional.
De acuerdo con lo informado por la administración, la agencia multilateral, parte de la ONU, ha designado 27 ciudades como capitales mundiales del libro, y Colombia será el primer país con dos. Esto, teniendo en cuenta que Bogotá ya lo fue en 2007, y justo 20 años después, Medellín en 2027.
¿Qué viene para Medellín tras la designación?
El título recibido tuvo en cuenta el fortalecimiento de la alfabetización y la comprensión lectora, así como el ecosistema literario y editorial de la capital paisa, que cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas públicas.
Desde ahora, Medellín se prepara para recibir en 2027 a visitantes nacionales e internacionales en su año como Capital Mundial del Libro, un periodo que será dedicado a trabajar por la gente a través de los libros y la cultura, según dio a conocer la administración.
“Estamos muy felices de que el alcalde Federico Gutiérrez haya podido contarle al país que la Unesco nos designó como Capital Mundial del Libro para el año 2027. Este reconocimiento exalta la apuesta histórica de Medellín por la escritura y la oralidad. Además, llega justo en el marco de la celebración de los 20 años del Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad y de la Fiesta del Libro y la Cultura. También reafirma nuestro propósito de promover una mejor comprensión lectora en niñas y niños”, destacó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.
La Unesco resaltó también que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación ha convertido «los libros en instrumentos de paz, reconciliación e inclusión, consolidándose como referente global en innovación urbana y cultural», según un comunicado.