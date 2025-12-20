Medellín y Antioquia aseguran más de $500.000 millones para acelerar el megaproyecto del Túnel del Toyo

José Fernando Flórez, gerente del Túnel del Toyo, habló con Valora Analitik de los avances que ha tenido el megaproyecto, que promete no solo ser el túnel más largo de Colombia, sino de América Latina.
Esta infraestructura reducirá de manera significativa los tiempos de conexión entre el Valle de Aburrá, el centro del país y el mar de Antioquia.
¿Cómo cerrará la obra este 2025?
La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia contribuirán el próximo año con más de $500.000 millones, que se suman a los aportes realizados durante este año para continuar con las obras del Túnel del Toyo. Actualmente, el proyecto avanza en el tramo dos, con un progreso cercano al 70 %, y mantiene un muy buen ritmo. El primer tramo ya está finalizado.
La planeación que tenemos establece que, hacia finales de 2026, las obras civiles estarán prácticamente concluidas, lo que permitirá iniciar la instalación de los equipos electromecánicos y poner en marcha el proyecto en el menor tiempo posible.
¿Cuál será el papel del Túnel del Toyo para el comercio?
En términos logísticos, el proyecto del Toyo es el eslabón que le faltaba a la red de transporte del país. Permitirá articular la Autopista al Mar 1, la Autopista al Mar 2, los corredores hacia el Pacífico y la conexión directa del puerto con el comercio internacional. Se estima que cerca del 30 % de la carga del país transitará por estas vías.
Además, habrá una reducción en los recorridos de entre 300 y 500 kilómetros, dependiendo de si la carga se moviliza por Cartagena o por Puerto Antioquia.
Esto representa una gran oportunidad para el desarrollo de la industria, el turismo y el comercio, así como para la competitividad del país.
¿Cuáles son las obras finales que faltan y que se ejecutarán el próximo año para cerrar la construcción?
En este momento estamos concentrados en finalizar las obras en el sector de Santa Fe de Antioquia. De los 18 túneles contemplados en el proyecto, 16 ya están construidos y restan dos por ejecutar. También faltan siete puentes y varios tramos de vías a cielo abierto. En ese sector estamos trabajando a toda marcha para completar lo pendiente.
Una vez termine la fase principal de obras, viene la instalación de los equipos electromecánicos. ¿Cómo avanza ese proceso y cuándo podría entrar en operación el proyecto?
El contrato de equipos electromecánicos ya está en ejecución. Actualmente, avanzamos en la fase de ingeniería y compras, y la gran mayoría de los equipos ya se encuentran almacenados. A medida que ciertos frentes de obra lo permitan, iremos iniciando la instalación.
Sin embargo, es importante aclarar que no puede haber una interacción activa entre la obra civil y los equipos electromecánicos, porque las condiciones no son las más adecuadas. Por eso, esperamos que hacia finales de 2026, cuando las obras estén prácticamente concluidas, podamos iniciar de lleno la instalación y avanzar rápidamente hacia la puesta en operación del proyecto.