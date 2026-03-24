Megaobra del puente de Venecia completó avance que supera el 80 %: Esto falta para que concluya

Las obras en la avenida 68 continúan avanzando a buen ritmo. En este contexto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el puente de Venecia, una de las intervenciones más relevantes de este corredor vial, ya registra un avance superior al 80 %.
Esta infraestructura forma parte del grupo 1 de la troncal de la avenida 68, un proyecto estratégico para la movilidad de Bogotá. En este tramo, la obra busca habilitar carriles tanto para tráfico mixto como para el sistema TransMilenio en diferentes sentidos de la vía. Asimismo, contempla la articulación de los flujos vehiculares mediante el puente y sus ramales de conexión, lo que permitirá una circulación más eficiente en uno de los puntos con mayor congestión de la ciudad.
El director del IDU, Orlando Molano, señaló que la prioridad de la administración distrital es acelerar la entrega de esta infraestructura. “La instrucción del alcalde es que este año habilitemos estos puentes de Venecia. Vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre ya los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad”, indicó. Además, destacó que actualmente cerca de 800 personas trabajan en turnos en este frente de obra, con el objetivo de cumplir los cronogramas establecidos y avanzar en la modernización de la infraestructura vial de la capital.
En cuanto al estado técnico del proyecto, el IDU informó que ya se completó la etapa de cimentación, la cual incluyó la construcción de más de 500 pilotes y 12 dados. En lo que respecta a la superestructura, se realizó el izaje de las 15 vigas contempladas, mientras avanzan las labores en los estribos.
¿Qué avances ha tenido el puente de Venecia?
Las siguientes fases del proyecto incluyen la fundición del tablero vehicular y el inicio de la instalación de las barandas metálicas, componentes clave para la puesta en funcionamiento del puente.
Molano también se refirió a las afectaciones temporales derivadas de la obra y reiteró el compromiso de la entidad con la ciudadanía. “Entendemos las molestias y ofrecemos disculpas, pero estamos trabajando por los bogotanos. Lo seguiremos haciendo para entregar nuestros proyectos”, afirmó. Asimismo, mencionó que de manera simultánea se ejecutan obras en sectores cercanos, como el intercambiador de la avenida Primero de Mayo, donde avanzan labores de fundición de concreto.
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El puente de Venecia permitirá la conexión entre la Autopista Sur, la calle 18 y la Avenida 68, en un corredor de aproximadamente 2,83 kilómetros. El proyecto también contempla la adecuación de 62.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, así como la construcción de 1,83 kilómetros de ciclorruta.
Adicionalmente, se incluyen cuatro pasos peatonales deprimidos que facilitarán el acceso a la estación Primero de Mayo, junto con tres estaciones de TransMilenio distribuidas a lo largo del grupo 1.