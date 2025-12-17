Megaobra que tendrá Medellín conectará dos importantes puntos de la ciudad: Reducirá tiempos de viaje

La Administración Distrital de Medellín adelanta una intervención vial orientada a mejorar la circulación en uno de los sectores con mayor demanda vehicular de la ciudad.
Se trata del paso a desnivel que conectará la loma de El Tesoro con la vía Linares, una obra adjudicada mediante licitación pública y financiada con recursos del Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed). El presupuesto supera los $23.000 millones y hace parte del conjunto de proyectos de valorización que buscan optimizar la movilidad en El Poblado, donde la congestión afecta a residentes, establecimientos comerciales y visitantes.
La iniciativa no se limita a la ejecución de un puente vehicular para desahogar un tramo puntual. El diseño incorpora varios componentes destinados a reorganizar la circulación y a mejorar la interacción entre peatones, automóviles y el entorno inmediato.
¿Cómo será este importante proyecto en la ciudad?
El proyecto contempla la habilitación de 674 metros de vía con el fin de facilitar el flujo continuo en el corredor, donde la demanda de transporte particular suele generar demoras.
Asimismo, incluye la adecuación de 479 metros cuadrados de espacio público para el tránsito seguro de caminantes y 1.151 metros cuadrados de zonas verdes que permitan integrar la infraestructura con criterios ambientales. La intención es ofrecer una solución integral que responda tanto a la necesidad operativa de movilidad como a la calidad urbana del sector intervenido.
Además de la construcción, el Distrito definió la interventoría del proyecto mediante un concurso de méritos al que se presentaron 33 interesadas. El encargo fue adjudicado al Consorcio Loma del Tesoro, con un presupuesto de $2.577 millones, incluido el impuesto al valor agregado. La interventoría deberá garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y contractuales, además de realizar seguimiento financiero y social para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
Antes de iniciar labores en campo, la Administración adelanta trámites administrativos para la legalización contractual. De manera simultánea, se trabaja en el Plan de Manejo de Tránsito que definirá desvíos, señalización y medidas temporales de circulación durante la ejecución. Esta etapa resulta clave para evitar afectaciones mayores y coordinar con residentes y comerciantes los ajustes necesarios.