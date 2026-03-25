Megaparque con diversas atracciones que podrá visitar en Semana Santa: Habrá promoción en pasaporte

Con la llegada de la Semana Santa, numerosos ciudadanos buscan espacios de descanso que les permitan romper con la rutina diaria. Aunque esta temporada suele asociarse con viajes y desplazamientos hacia destinos turísticos, Bogotá ofrece una amplia variedad de alternativas para quienes deciden permanecer en la ciudad y aprovechar estos días de manera diferente.
En la capital, la oferta de actividades incluye museos, parques, eventos culturales y escenarios de entretenimiento que se consolidan como opciones accesibles para el disfrute individual y familiar. En este contexto, los parques de diversiones han ganado protagonismo al diversificar sus propuestas y adaptarse a las expectativas de un público que busca experiencias recreativas sin salir del entorno urbano.
Uno de los espacios que se destaca es Salitre Mágico, reconocido como uno de los principales complejos de entretenimiento de la ciudad. Este parque ofrece una combinación de atracciones al aire libre y actividades diseñadas para distintos públicos, lo que lo convierte en una opción relevante durante la temporada. Para quienes optan por quedarse en Bogotá, el parque ha anunciado una serie de promociones especiales con motivo de la Semana Santa, orientadas a facilitar el acceso y promover la asistencia de familias.
Dentro de su portafolio, sobresalen atracciones de alta exigencia como Drako, una montaña rusa que se caracteriza por su altura y velocidad, posicionándose como uno de los principales referentes del lugar. Este tipo de infraestructura contribuye a fortalecer la oferta de entretenimiento urbano en la ciudad, acercándola a estándares presentes en otros centros urbanos de la región.
¿Cómo serán las promociones de Salitre Mágico durante Semana Santa?
En cuanto a la estrategia comercial, el parque implementará tarifas diferenciales durante algunos días de la Semana Santa. De acuerdo con la información suministrada, el lunes y martes el pasaporte Nitro tendrá un valor de $42.900, sujeto a disponibilidad limitada. Posteriormente, el miércoles, en el marco de su programación especial denominada “Vibes”, este mismo pasaporte se ofrecerá por $39.900, lo que representa una alternativa más económica para los asistentes.
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Estas promociones incluyen el acceso a múltiples atracciones, lo que permite a los visitantes disfrutar de una jornada completa de entretenimiento. La iniciativa busca incentivar la participación de los ciudadanos y ofrecer una opción distinta para quienes desean aprovechar el tiempo libre sin salir de la ciudad.