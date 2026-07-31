Megaproyecto de $2,4 billones en Bogotá quedó desierta: Se cayó, por cuarta vez, la licitación

Una de las principales megaproyectos proyectados para mejorar la movilidad en Bogotá enfrenta un nuevo obstáculo. La licitación que buscaba adjudicar los tramos 3, 4, 5 y 6 del proyecto de renovación de la Calle 13 habría sido declarada desierta.
Frente a este panorama, el representante a la Cámara Daniel Briceño reaccionó a la noticia a través de sus redes sociales. El congresista confirmó la noticia y destacó que «Muy mala noticia para Bogotá que nuevamente se haya declarado desierta la licitación de la nueva Calle 13. Llevamos siete años y los gobiernos de Galán y Claudia López no pudieron estructurar proyectos serios y viables».
Briceño también cuestionó el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y señaló: «Es momento de replantear el IDU, como el alcalde Galán lo prometió en campaña y no ha cumplido. La ciudad se estanca en proyectos que se estructuran con la misma visión de hace 20 años en una entidad que se resiste a modernizarse».
La situación genera preocupación debido a que sería la cuarta ocasión consecutiva en la que fracasa el proceso de contratación para esta iniciativa, considerada estratégica para optimizar la movilidad de la capital y fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana.
En octubre de 2025, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó oficialmente el proyecto de renovación de la Calle 13 y anunció la apertura de los procesos de licitación para transformar este corredor vial. La iniciativa contempla la construcción de una troncal de TransMilenio, la adecuación de la infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y otras intervenciones orientadas a mejorar la capacidad y seguridad de la vía.
De acuerdo con la información divulgada en ese momento, la inversión prevista para los tramos 3, 4, 5 y 6 ascendía a $2,4 billones, recursos destinados tanto a la ejecución de las obras como a la interventoría del proyecto.
La licitación de la Calle 13 vuelve a quedar desierta
Con esta nueva declaratoria desierta, el proceso de adjudicación completa cuatro intentos fallidos. Dos de ellos ocurrieron durante la administración de la exalcaldesa Claudia López y los otros dos bajo el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, lo que ha generado cuestionamientos sobre la estructuración técnica y financiera de la iniciativa.
Desde Valora Analitik consultamos al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para conocer los detalles sobre la situación y el futuro del megaproyecto. La entidad indicó que en los próximos días emitirá un pronunciamiento oficial en el que explicará las razones de la declaratoria y las medidas que se adoptarán para dar continuidad a esta iniciativa de infraestructura.