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Relevante | Presidente de Ecopetrol anuncia que está por cerrar la OPA por Brava en Brasil

Con esta operación, la petrolera estatal busca fortalecer su posición en este mercado.

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Ecopetrol y Brava Energía. Imagen: Freepik/Ecopetrol y Brava Energía
Ecopetrol y Brava Energía. Imagen: Freepik/Ecopetrol y Brava Energía

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El presidente saliente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habló sobre los avances en la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) que viene realizando la compañía en Brasil. La meta de la petrolera estatal es adquirir un 25 % adicional para aumentar su participación controlante en Brava Energía. 

Según señaló el directivo durante la presentación de su informe de gestión, en los próximos días se daría a conocer el cierre de esta transacción. 

«Está por cerrarse la oferta pública de adquisición del 25 % para completar el 51 % de esta inversión cercana a los US$1.200 millones-US$1.400 millones; seguramente en las próximas semanas se anunciará el cierre de esa transacción», indicó. 

Días atrás, la compañía informó al mercado la reanudación de esta OPA, con la publicación de un documento actualizado en el que se indicaban las condiciones de la oferta en la bolsa brasileña B3, incorporando las recomendaciones realizadas por la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), el regulador del mercado de valores de Brasil.

Con esta operación, Ecopetrol apunta a fortalecer su presencia en la región, uno de los mercados energéticos más relevantes en América Latina. De manera que con esta operación consolidaría su posición dentro de este país. 

Destacado: Roa de Ecopetrol: Cada dólar que cambie el Brent mueve hasta $0,4 billones la utilidad al año

Ricardo Roa entregó balance de su presidencia en Ecopetrol
Ricardo Roa entregó balance de su presidencia en Ecopetrol. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik

Inversiones de Ecopetrol 

A lo largo de su intervención, el directivo también destacó las inversiones que se han venido realizando en sus diferentes líneas de negocio.

En materia de hidrocarburos, la petrolera estatal reportó inversiones totales por US$2.080 millones. En esa línea se incluye la adquisición del 100 % de participación en el bloque CPO-090 que compartía con Repsol, así como la renegociación de los acuerdos estratégicos con OXY en Estados Unidos. 

De lado de las energías renovables, la inversión promedia los US$329 millones. En la lista aparecen la adquisición del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira y la adquisición del portafolio de proyectos solares de Starcraft.

 

 

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Tags: ecopetrol, empresas
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