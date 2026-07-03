Megaproyecto de la Avenida 68: Habilitan tramo clave que beneficiará la movilidad de los ciudadanos

La Alcaldía de Bogotá anunció la habilitación de una nueva ciclorruta de cuatro kilómetros sobre la carrera 68, entre las calles 13 y 63. La intervención hace parte del megaproyecto de ampliación de la avenida 68, una de las obras estratégicas para mejorar la movilidad y la conectividad entre distintos sectores de la capital.
Según las proyecciones de las autoridades distritales, la infraestructura beneficiará diariamente a más de 2.500 personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. El nuevo corredor permitirá fortalecer la conexión con la troncal de TransMilenio de la calle 26, los servicios de salud y recreación de Compensar, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y otros equipamientos ubicados en el área de influencia del proyecto.
La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que este tipo de entregas permite mejorar las condiciones de desplazamiento para los diferentes actores viales y avanzar en la transformación de la movilidad en Bogotá.
“La movilidad la hacemos entre todos y desde el sector movilidad vamos a trabajar en equipo para que las grandes obras de infraestructura sigan avanzando y transformen la movilidad, además de que podamos ir entregando mejoras como estas, que definitivamente les dan mayor velocidad a todos los actores viales”, afirmó Ortiz.
Obras que van más allá de la habilitación de la nueva ciclorruta
La intervención en la carrera 68 no se limita a la construcción de la ciclorruta. El proyecto también contempla la habilitación de 35.000 metros cuadrados de espacio público y 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, con el propósito de complementar la renovación urbana del corredor y mejorar las condiciones para peatones, residentes, ciclistas y usuarios del transporte público.
Adicionalmente, el Distrito pondrá en funcionamiento un kilómetro de carril para vehículos en sentido sur-norte, entre las calles 13 y 20. Con esta medida, la Administración Distrital busca ampliar la capacidad operativa de la vía y mitigar los efectos de la congestión en uno de los tramos con mayor flujo vehicular de la carrera 68.
La nueva ciclorruta está asociada a los grupos de obra 4, 5 y 6 de la ampliación de la avenida 68. Estos frentes comprenden el tramo entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, también conocida como calle 24; el segmento entre la avenida La Esperanza y la calle 46; y el recorrido desde la calle 46 hasta la calle 66.
El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, indicó que durante 2026 se espera habilitar otros grupos de obra para consolidar la conexión del sistema TransMilenio a lo largo de este corredor.
“Este año vamos a habilitar los grupos 2, 3, 4, 6 y 9 de la avenida 68 para cumplir con la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de poner en funcionamiento el conector de TransMilenio por la carrera 68, desde la avenida Las Américas hasta la calle 26”, aseguró Molano.
La ampliación de la avenida 68 integra nuevos carriles para vehículos, infraestructura ciclista, espacio público, zonas verdes y el futuro corredor de TransMilenio. El objetivo es mejorar la conectividad entre el sur, el occidente y el norte de Bogotá, además de facilitar los desplazamientos de quienes transitan diariamente por esta zona de la ciudad.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó a la Secretaría de Movilidad mantener un seguimiento permanente a las obras viales en ejecución. La instrucción consiste en habilitar de forma progresiva los tramos que estén terminados, para que peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y conductores puedan utilizar las mejoras mientras continúan las intervenciones en otros sectores de la capital.