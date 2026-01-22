Menor crecimiento y más inflación en Colombia: las duras perspectivas de Asobancaria para 2026

La Dirección Económica de Asobancaria ajustó significativamente sus proyecciones para la economía en 2026, anticipando que habría un menor crecimiento y más inflación en Colombia para este año.
En su informe ‘Panorama macrofinanciero 2026: entre la incertidumbre y la resiliencia’, el gremio señala que «este año se desarrollará en un entorno macroeconómico más restrictivo para la economía colombiana, caracterizado por presiones inflacionarias persistentes, una política monetaria contractiva, un crecimiento moderado y una situación fiscal frágil que reduce el margen de maniobra de la política económica».
¿Por qué habrá menor crecimiento y más inflación en Colombia en 2026?
Con esto en mente, la agremiación revisó a la baja su estimación de crecimiento del PIB de 3 % a 2,8 %, al tiempo que elevó la proyección de inflación de 4,4 % a 6,7 %. Esto es más de 200 puntos básicos frente a la estimación previa e implicaría seis años consecutivos por encima del rango meta del Banco de la República.
Y hablando del banco central, Asobancaria también ajustó al alza sus previsiones de las tasas de interés: inicialmente, creía que quedarían en 9,25 %, pero ahora ve posible que suban hasta 11,25 % al cierre de 2026.
Este endurecimiento de 200 puntos básicos respondería a la necesidad del emisor de “contener las presiones inflacionarias y anclar las expectativas”, tras el fuerte incremento del salario mínimo de 23,7 %, la persistencia del impulso fiscal y el crecimiento del consumo explicado por un mayor ingreso disponible.
Según el documento de Asobancaria, «en este escenario, la recuperación gradual que venían mostrando la economía y el sistema financiero enfrenta riesgos significativos de estancamiento, acentuados por la coyuntura económica y el escenario preelectoral«.
Por ejemplo, la inflación proyectada en 6,7 % generaría mayores impactos en precios para el sector de servicios, particularmente en arriendos y comidas fuera del hogar.
Impacto en cartera de vivienda y microcrédito
Por otro lado, el alza del salario mínimo generará un coletazo en el sistema financiero, que sufriría una desaceleración del crecimiento de la cartera bruta.
Puntualmente, esto impactaría en la cartera de vivienda, debido a la incertidumbre de la indexación de algunos precios de la vivienda al salario mínimo. Pero también en el microcrédito, debido al incremento en los costos de nómina que enfrentarían estas empresas.
Finalmente, en el frente fiscal, el informe reitera sobre el deterioro de las finanzas públicas, a tal punto que el déficit del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 6,7 % del PIB en 2026, junto con un nivel de deuda pública cercano a 63,8 % del PIB.