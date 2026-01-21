Las expectativas de inflación y tasas de interés en Colombia se dispararon, tal y como revela la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
El reporte confirma lo publicado hace unos días por el Banco de la República en su respectiva encuesta a analistas económicos sobre la situación fiscal y económica del país para este año y el mediano plazo.
¿Por qué se dispararon las expectativas de inflación y tasas de interés en Colombia?
En el caso de la encuesta de Fedesarrollo y la bvc, los analistas consideran que la inflación anual se ubicará en 5,33 % en enero, con un rango que va entre 5,20 % y 5,60 %.
En cualquier caso, la cifra -que se conocerá en la primera semana de febrero, será superior a la registrada al cierre del año pasado, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminó en 5,10 %, de acuerdo con lo revelado por el DANE.
En línea con esta subida de la inflación, los expertos prevén que el Banco de la República aumente fuertemente las tasas de interés durante el 2026, incluso arrancando desde la Junta que tendrán el próximo 30 de enero.
Así las cosas, se prevé que los tipos se eleven 50 puntos básicos en el primer mes del año, con lo cual pasarían del actual 9,25 % hasta 9,75 %.
Como si esto fuera poco, los incrementos se seguirían dando en meses posteriores hasta llegar a 10,25 % en abril y cerrando el 2026 en 11,25 %.
Esta última es una cifra es 200 puntos básicos superior a la que esperaban los analistas en la encuesta anterior y muestran un cambio de tendencia tras el fuerte incremento del salario mínimo realizado por el presidente Gustavo Petro de 23,7 %.
Menor dólar en Colombia y PIB sin cambios
A parte de las expectativas de inflación y tasas de interés en Colombia, la encuesta de Fedesarrollo y la bvc muestran que para enero de 2026, los analistas consideran que el dólar en Colombia se ubicará en un rango entre $3.650 y $3.730, con $3.704 como respuesta mediana.
En tanto, para finales de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.830, lo que representa una reducción frente al pronóstico del mes anterior ($3.911).
Los cambios se dan en gran medida porque la tasa de cambio cerró el año pasado en $3.707, con una apreciación mensual de 1,8 % y ubicándose $143 por debajo del dato esperado en la encuesta de diciembre ($3.850).
En cuanto a las previsiones del PIB nacional para el año pasado, el pronóstico se ubicó en un rango entre 2,7 % y 2,9 %, con 2,8 % como respuesta mediana, manteniéndose estable frente a la edición de diciembre.
Esta tendencia se replicó para el crecimiento de 2026, que se situó en 2,8 % y para el cierre del 2025, que llegó a 2,8 %.
Por su parte, el pronóstico de crecimiento para el primer trimestre de 2026 se ubicó también en 2,8 %, aunque esta cifra sí cayó frente a la expectativa del mes anterior.
Perspectivas para las acciones de la bvc
Finalmente, en materia de la Bolsa de Valores de Colombia, la encuesta muestra que el 66,6 % de los analistas espera una valorización del índice dentro de tres meses. Esto representa un alza frente la medición previa, cuando la cifra llegaba a 50 %.
En tanto, otro 16,7 % espera que se mantenga estable y el 16,7 % restante anticipa que el índice se desvalorice (frente al 18,2 % en diciembre, lo que muestra una reducción de esta última respuesta).
En cuanto a las acciones preferidas por los analistas, las ganadoras fueron las de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y Grupo de Energía de Bogotá (GEB), así como la acción preferencial de Davivienda y la ordinaria de Grupo Cibest. En segundo lugar, se ubicó el título ordinario de Mineros, que fue seleccionado por el 21,4 % de los analistas.
“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones de los sectores financiero y energético, respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones de los sectores de holdings, consumo y petróleo”, concluyó el reporte.