¿Quiénes son los futbolistas de élite que aún no encuentran equipo?: Estos son sus costos en el mercado de fichajes

Para cualquier club de fútbol la posibilidad de contratar a un jugador de élite en el mercado de fichajes sin tener que pagar un costo de transferencia representa una de las oportunidades de negocio más significativas. En una industria donde las cifras de traspaso alcanzan los cientos de millones de euros, el estatus de ‘agente libre’ ofrece a los equipos la capacidad de reforzar sus plantillas con figuras talentosas a un costo económico inicial muy reducido.
Esta estrategia es especialmente atractiva para jugadores de alto nivel que, por diversas razones, terminaron su contrato. La ausencia de un costo de transferencia permite al club ofrecer un salario más competitivo al futbolista, lo que puede ser un factor decisivo para atraer a un jugador de calidad. Esta dinámica también ofrece a los jugadores una mayor flexibilidad para negociar sus términos, lo que puede resultar en contratos más lucrativos y roles más importantes en sus nuevos equipos.
Durante este mercado de fichajes para la temporada 2025/2026 en Europa, el grupo de jugadores libres incluye futbolistas de diversas posiciones y con carreras ya consolidados en las ligas más importantes del mundo. Dentro de ese grupo sorprenden algunos nombres, aunque factores como la edad, las lesiones o los altos costos de los sueldos pueden resultar determinantes para no ser considerados “atractivos” para la mayoría de los equipos.
¿Cuáles son los jugadores de élite que continúan como ‘agentes libres’ durante este mercado?
El delantero colombiano Radamel Falcao García, con un valor de mercado de 150 mil euros, según Transfermarkt, es el primero para tener en cuenta después de su paso por Millonarios. A sus 39 años, «El Tigre» sigue siendo sinónimo de gol para muchos y, aunque las lesiones han afectado la etapa final de su carrera, Falcao sigue siendo una opción para un equipo que necesite liderazgo en el vestuario y un finalizador en el área.
Sus cifras en su mejor momento son de un promedio de gol cada 100 minutos en el Atlético de Madrid, lo que demuestra su pasado como uno de los delanteros más efectivos de Europa.
En la zona defensiva, el mercado de ‘agentes libres’ también ofrece opciones con experiencia como central sueco Victor Lindelöf, con un valor de mercado de 8 millones de euros. El defensor dejó el Manchester United tras ocho años en el club y a sus 31 años, ha sido un titular recurrente en la Premier League y un líder en la selección de Suecia.
Otro nombre llamativo es el del defensa francés Kurt Zouma, con un valor de mercado de 10 millones de euros, que dejó el West Ham United y es otro defensa central disponible. Zouma cuenta con una trayectoria en la Premier League y la liga saudí, donde ha demostrado ser un zaguero fuerte en las disputas individuales y los duelos aéreos.
En cuanto a laterales izquierdos, los españoles Sergio Reguilón (6 millones de euros) con pasado reciente en Brentford y Juan Bernat (2 millones de euros), que acaba de salir de Getafe, representan alternativas interesantes. Reguilón, un producto de la cantera del Real Madrid, ha jugado en clubes como Sevilla, Tottenham, Atlético de Madrid y Manchester United. Por su parte, Juan Bernat, con pasado en el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, ha ganado múltiples títulos de liga en Alemania y Francia.
En el mediocampo, la lista de agentes libres incluye a Christian Eriksen, el mediocampista danés con un valor de mercado de 4 millones de euros, que recientemente dejó el Manchester United. Sus números, con más de 120 asistencias y 120 goles en su carrera profesional, respaldan su habilidad como pasador y tirador de media distancia.
El mercado de delanteros libres también ofrece opciones como Wissam Ben Yedder, delantero francés, con un valor de mercado de 2 millones de euros. Su último equipo fue el Sepahan FC de Irán y a lo largo de su carrera en clubes como el Toulouse, Sevilla y Mónaco. En su paso por el Sevilla, por ejemplo, anotó 70 goles en 138 partidos. Su olfato goleador y su capacidad para moverse en el área lo hacen un finalizador de alto nivel.
Finalmente, aparece el extremo marroquí Hakim Ziyech, con un valor de mercado de 4,5 millones de euros, que finalizó su contrato con el Al-Duhail SC de Qatar. Con pasado en el Ajax, el Chelsea y el Galatasaray, su habilidad en el regate, su zurda precisa y su capacidad para crear oportunidades de gol lo hacen un desequilibrante en el uno contra uno. Ziyech fue una figura clave en el éxito de la selección de Marruecos en el Mundial de 2022.