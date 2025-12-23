La más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo correspondiente a diciembre de 2025 revela que el mercado mantiene una visión prudente y aún restrictiva frente al panorama macroeconómico colombiano, especialmente en materia de inflación, tasas de interés y deuda pública, en un contexto donde la convergencia hacia la meta del Banco de la República sigue siendo más lenta de lo previsto.
En materia de inflación, las expectativas muestran una corrección gradual, pero todavía insuficiente para alinearse con el rango objetivo del emisor. Tras conocerse que la inflación anual observada en noviembre se ubicó en 5,30 %, por debajo de lo que anticipaban los analistas, las proyecciones para diciembre de 2025 apuntan a un nivel de 5,19 %, en un rango entre 5,13 % y 5,28 % (una reducción frente al 5,37 % del mes pasado).
Aunque este dato refleja una mejora frente a la encuesta de noviembre, el mensaje de fondo es que la desinflación avanza con cautela. Más relevante aún es que las expectativas a un año continúan desancladas del objetivo del Banco de la República: para diciembre de 2026, los analistas prevén una inflación de 4,65 %, todavía por encima del techo del rango meta de 4 %. Esto sugiere que el mercado percibe presiones persistentes, probablemente asociadas a factores fiscales, indexación de precios y rigideces estructurales, que limitan una convergencia más rápida.
Perspectivas sobre tasas de interés del BanRep
Este panorama inflacionario se refleja directamente en las expectativas sobre la política monetaria. En diciembre, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de intervención en 9,25 %, una decisión que estuvo plenamente alineada con lo anticipado por el mercado. Sin embargo, la encuesta evidencia que los analistas no descartan episodios adicionales de cautela monetaria. Para marzo de 2026, la mediana de las respuestas sitúa la tasa en 9,50 %, lo que implica la expectativa de un posible ajuste al alza o, al menos, la percepción de que el espacio para recortes sigue siendo limitado en el corto plazo.
Para diciembre de 2026, la tasa volvería a ubicarse en 9,25 %, lo que sugiere un escenario de política monetaria prolongadamente restrictiva, coherente con unas expectativas de inflación que permanecen fuera de la meta durante buena parte del horizonte de pronóstico.
Expectativas de TES en medio de colocación de deuda pública a Pimco
Las señales provenientes del mercado de TES refuerzan esta lectura de cautela. En el segmento de deuda pública de largo plazo, las expectativas de los analistas muestran rendimientos elevados y relativamente estables, consistentes con un entorno de tasas altas por más tiempo.
En el caso de los TES con vencimiento en 2032, cerca de dos tercios de los encuestados anticipan que, en un horizonte de tres meses, su tasa de rendimiento se ubicará entre 12 % y 12,5 %, mientras que una proporción significativa espera niveles incluso superiores.
Una dinámica similar se observa en los TES 2042, donde más del 70 % de los analistas proyecta rendimientos en el rango de 12 % a 12,5 %. Estos niveles reflejan las expectativas sobre la trayectoria de la tasa de intervención y también primas de riesgo asociadas a la inflación persistente y a las preocupaciones fiscales.
La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo se conoce hoy para este rubro tras la confirmación de la colocación directa de TES por US$6.000 millones el pasado 19 de diciembre de 2025 a la firma Pimco, confirmada por Germán Ávila, ministro de Hacienda.
En cuanto al spread de la deuda, este cerró en noviembre en 283 puntos básicos (32 puntos básicos más que en octubre). En diciembre, el 64 % de los analistas anticipa que el spread de deuda aumentará (21,7 puntos porcentuales más que el mes anterior), el 28 % (14,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior) espera que el spread se mantenga igual, y el restante 8 % espera que en los próximos 3 meses el spread disminuirá (7,4 puntos porcentuales menos que el mes anterior).
En conjunto, la encuesta de Fedesarrollo dibuja un escenario en el que el mercado reconoce avances graduales en la corrección inflacionaria, pero mantiene una postura defensiva frente a los riesgos que aún enfrenta la economía colombiana.
Para conocer la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo de diciembre de 2025 visite el siguiente enlace.
