Miguel Gómez, minHacienda del gobierno De la Espriella, propone histórico recorte de casi $60 billones

Miguel Gómez, nuevo ministro de Hacienda del gobierno De la Espriella, detalló una serie de planes fiscales y presupuestales que va a requerir el país en el próximo cuatrienio.
Dijo Gómez Martínez que ya se revisan los mecanismos que tiene el país para, entre otros, mantener subsidios clave, mejorar el posicionamiento de deuda del país, controlar el gasto y cumplir con los compromisos financieros que deja el Gobierno saliente.
Señaló el nuevo ministro del gobierno De la Espriella que cualquier plan deberá tener muy en cuenta lo que pueda ser el respiro a las arcas fiscales, al tiempo que se piensa en un proyecto de reforma tributaria que, además de recaudo, impulse el crecimiento de la economía.
En entrevista con La F.m., Gómez explicó que la idea es poder liderar planes que terminen por generar un recorte del orden de los $60 billones, recursos que podrían utilizarse para otros planes.
¿Qué hará el gobierno De la Espriella para mejorar las arcas fiscales?
“Nosotros necesitamos un ajuste muy importante para ver si es posible. Lo que queremos evitar es el impacto sobre las poblaciones menos favorecidas. Es no tocar esos sectores de los subsidios”, dijo el ministro de Hacienda entrante.
Agregó que ese monto corresponde a una cifra que esté alrededor del 3 % del PIB, pues es una cifra que debe ser un objetivo del Gobierno próximo. Es decir, unos $60 billones”, dijo.
Sobre lo que pasará con la reforma tributaria que deja el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, Gómez Martínez sentenció que para el gobierno De la Espriella esa medida no tiene cabida.
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“El ministro saliente dice que hay que hacer una reforma tributaria. Eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido arrancar diciendo que uno va a apretar a los colombianos con $30 billones porque no ha sido capaz de controlar el gasto”, complementó.