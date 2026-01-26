Millonarios busca cerrar el fichaje de James Rodríguez con una oferta económica sin precedentes

Según reveló Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, Millonarios ya puso sobre la mesa una propuesta formal que “llena las expectativas” económicas y deportivas de James Rodríguez. Con ese movimiento, la negociación quedó en manos del jugador, quien se encuentra sin equipo desde noviembre y debe definir su futuro a menos de cinco meses del Mundial.
La información señala que Millonarios realizó un ajuste final a la cifra solicitada por el mediocampista. “Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario. La cifra que pidió también Millonarios ya la redondeó, entonces James decide”, afirmó Sánchez Cristo. La posibilidad real de James en el fútbol colombiano convierte la operación en una de las más ambiciosas del FPC, tanto por el impacto salarial como por el alcance mediático del posible fichaje del capitán de la Selección Colombia.
James, de 34 años, llega a este punto del mercado sin contrato activo, una situación poco habitual en su carrera. En términos deportivos, mantener ritmo competitivo es un factor clave de cara al Mundial de 2026, donde Colombia aspira a tenerlo como referente. En lo económico, la negociación con Millonarios compite con alternativas internacionales en Brasil, México y la MLS.
La eventual llegada del ‘10’ se sumaría a la del ‘Tigre’ Radamel Falcao García, lo que para el contexto del fútbol colombiano sería relevante por el impacto que generan dos figuras históricas de la Selección.
La oferta de Millonarios: ¿Qué decidirá James Rodríguez?
Desde la dirigencia, el mensaje ha sido claro. Gustavo Serpa, máximo accionista del club, aseguró que “si a James Rodríguez le interesa venir, estamos listos”. En la misma línea, Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, señaló que el interés es real, pero que la operación no depende solo de la institución.
De acuerdo con versiones de prensa, la propuesta supera lo que hoy puede ofrecer el mercado local y se apoya en un proyecto deportivo diseñado alrededor del jugador. Una curiosidad relevante es que la altura de Bogotá, cercana a los 2.600 metros, fue mencionada como un factor de preparación pensando en partidos del Mundial que se disputarán en ciudades como Ciudad de México, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
En términos comparativos, el posible contrato de James estaría por encima de los salarios promedio del fútbol colombiano, incluso superando los acuerdos más altos firmados en los últimos años como los de Falcao o Muriel. La llegada de una figura de su tamaño tendría efectos directos en taquilla, patrocinios, derechos comerciales y exposición internacional del club.
Millonarios entiende que el retorno no es solo deportivo. El fichaje de James puede elevar audiencias, ventas de camisetas y valor de marca, en un mercado donde pocas veces se genera una atención tan grande. Por ahora, la negociación entró en su fase final. La decisión, como lo confirmó la propia dirigencia, está en manos de James Rodríguez.