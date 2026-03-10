Millonarios confirma lesión de Falcao y el tiempo estimado que estará fuera de las canchas

Radamel Falcao García volvió a quedar fuera de la convocatoria de Millonarios por un problema físico que mantiene en duda su presencia en los próximos partidos de la Liga BetPlay. El técnico Fabián Bustos confirmó que el atacante presenta una pequeña distensión muscular y que el cuerpo técnico optó por no arriesgar su participación mientras el jugador no esté al 100 % físicamente.
Bustos informó que la lesión no reviste gravedad, pero que el periodo estimado de recuperación será de entre seis y diez días, lo que lo dejaría fuera del duelo ante Boyacá Chicó y muy cerca de perder el clásico contra Atlético Nacional el 17 de marzo.
Millonarios ganó 2‑0 ante Cúcuta Deportivo en la fecha 10 de la Liga BetPlay , resultado que acercó al club bogotano a los ocho mejores del campeonato, pero también evidenció la ausencia de su figura principal. Falcao había estado en el banco de suplentes en el partido de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional tras superar una lesión previa, pero volvió a resentirse al intentar forzar su presencia en la convocatoria.
La ausencia de Falcao ya se ha prolongado por cerca de un mes desde que se resintió durante el partido contra Llaneros el 14 de febrero, lo que ha generado incertidumbre sobre su aporte en el tramo final de la fase regular de la Liga BetPlay. El propio Bustos explicó que si el delantero estuviera en óptimas condiciones, lo habría utilizado, lo que refuerza que la decisión fue médica y técnica ante un posible riesgo de recaída.
Falcao en Millonarios: cifras y comparación con su carrera
Falcao cumplió 40 años en febrero, lo que lo convierte en uno de los jugadores de mayor edad activa en el fútbol colombiano. Su retorno a Millonarios fue oficializado el 7 de enero de 2026, seis meses después de quedar como agente libre tras terminar su contrato anterior con el mismo club.
En este segundo ciclo en Millonarios Falcao no ha podido consolidar continuidad por las lesiones, aunque en su primera etapa disputó 34 partidos con 12 goles, lo que representa un promedio de un gol cada 2,8 partidos, una cifra moderada para un delantero de su trayectoria.
A nivel global, Falcao acumula más de 600 partidos oficiales en su carrera, con pasos destacados en clubes europeos como AS Mónaco, River Plate, Atlético de Madrid y Porto. Su promedio de goles en Europa fue superior al registrado en Colombia: en Mónaco anotó 83 goles en 140 partidos, cerca de 0,59 goles por juego, mientras que en Millonarios esa cifra ronda 0,35 goles por juego.
Una curiosidad es que Falcao ha sufrido múltiples lesiones a lo largo de su carrera. Datos de historial médico muestran que solo en la temporada 2024/25 pasó 155 días fuera de las canchas por tres lesiones distintas, que se tradujeron en 21 partidos perdidos, una cifra comparativamente alta para delanteros de élite de su generación.